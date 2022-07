VIDEOS: Grecia combate 4 enormes incendios; evacúan a cientos, incluidos turistas

Por Demetris Nellas

ATENAS (AP) — El servicio de bomberos de Grecia estaba combatiendo cuatro fuertes incendios en diferentes puntos del país el sábado, entre ellos uno en que tuvieron que evacuar a más de 450 personas en un centro turístico isleño.

Pero más de cinco horas después que se enviara un mensaje de emergencia por teléfono a los residentes, la evacuación seguía “en curso”, dijo a los reporteros el portavoz del servicio de bomberos, Yannis Artopoios. Indicó que 50 bomberos con 17 camiones de bomberos, nueve aviones especiales de extinción de incendios y un helicóptero están combatiendo las llamas.

A huge part of Greece is on fire and the saddest part is that most of the civilians can do nothing about it.

Mitsotakis is leaving the Greeks to die seemingly.#Εξαρχεια #Βατερα #antireport #Δαδια #Ματι #fires#Greece #Greek #vatera #fire #forest #wildlife #animals pic.twitter.com/E3cMfaVvZ0

— Oğuz Kaya (@OguzzKayaaOK) July 23, 2022