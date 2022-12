Millones en EU viven un caos en víspera de Navidad, entre el frío y cortes de energía

-Con información de Carolyn Thompson, Jake Bleiberg y Javier Zarain

Ciudad de México/Buffalo/Nueva York/Los Ángeles, 24 de diciembre (SinEmbargo/AP/LaOpinión).— Una intensa tormenta invernal dejó el sábado sin suministro eléctrico a 1.7 millones de hogares y empresas en todo Estados Unidos, sembró la inquietud entre millones de personas ante la perspectiva de nuevos apagones y paralizó los servicios de policía, bomberos y un aeropuerto en el nevado estado de Nueva York.

En todo el país, las autoridades han atribuido al menos una decena de muertes a la exposición a las bajas temperaturas, los accidentes automovilísticos por los caminos helados y otros efectos de la tormenta, incluidas dos personas que murieron en sus casas a las afueras de Buffalo, Nueva York, luego de que los rescatistas no pudieron llegar hasta ellas en medio de una ventisca histórica.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el sábado que el Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara estará cerrado hasta el lunes por la mañana, que algunas carreteras estarán cerradas durante todo el sábado y que casi todos los camiones de bomberos en Buffalo quedaron varados en la nieve.

Las ventiscas cegadoras, la lluvia helada y el frío glacial también causaron apagones desde Maine hasta Seattle, mientras que un importante operador de la red eléctrica advirtió a los 65 millones de personas a las que sirve en el este de Estados Unidos que podrían ser necesarios apagones programados.

La empresa PJM Interconnection, con sede en Pensilvania, dijo que las centrales eléctricas están teniendo dificultades para operar en el clima gélido y pidió a los residentes de 13 estados que traten de usar la electricidad sólo para fines básicos.

La Autoridad del Valle de Tennessee, que proporciona electricidad a 10 millones de personas en Tennessee y partes de los seis estados circundantes, ordenó el sábado a las compañías eléctricas locales que implementaran interrupciones programadas para “garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico”.

Chris Muenks dijo que él y sus gatos se despertaron el sábado por la mañana con su casa fría en Greeneville, Tennessee. Dijo que la electricidad volvió, pero sólo para volver a apagarse a media mañana debido a un apagón planificado.

En los seis estados de la región de Nueva Inglaterra, casi 400 mil clientes de la red permanecieron sin electricidad el sábado por la mañana, y algunas empresas de servicios públicos advirtieron que podrían pasar días antes de que se restablezca la energía. En Carolina del Norte, casi 370 mil clientes se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us.

La empresa PJM Interconnection —que cubre todo o parte de Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Washington, D.C. — también advirtió que podrían ser necesarios apagones programados.

Con su extensión casi sin precedentes, la tormenta abarcaba desde los Grandes Lagos cerca de Canadá hasta el Río Grande (conocido en México como río Bravo) en la frontera con este país.

Alrededor de 60 por ciento de la población estadounidense enfrentaba algún aviso o alerta que tenía que ver con el clima invernal, y las temperaturas descendían abajo de lo normal, desde el este de las montañas Rocosas hasta los Apalaches, dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

La lluvia engelante cubría con una capa de hielo gran parte del noroeste que da al Pacífico, mientras la gente en el noreste enfrentaba la amenaza de inundaciones en zonas costeras y tierra adentro.

Las temperaturas gélidas y las rachas de viento causaran “peligrosas sensaciones térmicas heladas en gran parte del centro y el este de Estados Unidos durante las fiestas decembrinas de este fin de semana”, dijo el Meteorológico.

Las condiciones “crearán peligros que podrían amenazar la vida de los viajeros en caso de que se queden varados”, agregó.

LA CANCELACIÓN DE VUELOS Y SU COSTO ECONÓMICO

Precisamente cuando millones de estadounidenses viajaban antes de la Navidad, cinco mil 939 vuelos internos, de llegada o salida, fueron cancelados el viernes en el país, según FlightAware.

Mientras que hasta el corte de las 13:24 horas, tiempo del centro de México, hoy se han anulado otros dos mil 388. Es decir, va un total de ocho mil 327 vuelos cancelados por las malas condiciones climáticas.

Justo por esta situación es que la gran tormenta de invierno conocida como bomba ciclónica no sólo deja nevadas y temperaturas congelantes, sino un impacto económico que se estima en “miles de millones” de dólares.

Así lo están considerando los analistas debido al gran impacto que las condiciones muy adversas del clima tendrán en industrias clave para la economía de Navidad, como la aérea y de paquetería.

Los analistas esperan todavía calcular el costo real que tendrán las miles de cancelaciones de vuelos y los retrasos generales de viajes, así como la entrega de paquetes que deberían estar a tiempo con sus dueños para Navidad.

LAS INDUSTRIAS QUE SON MÁS AFECTADAS POR EL CLIMA

El sector de viajes es sin duda uno de los que más afectados se verá con las muy difíciles condiciones que deja la bomba ciclónica en por los menos 37 estados del país.

Fascinating view from #wx satellites🛰️ of the low pressure system (currently in Canada) that brought all the snow and/or cold to a good chunk of the US. I wonder if the reindeer 🦌 will feel any turbulence from this wx feature later on tonight. #nmwx #txwx pic.twitter.com/z9oC734gmz

— NWS El Paso (@NWSElPaso) December 24, 2022