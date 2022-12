Más de un millón se quedan sin luz, y miles intentan atajar daños de “ciclón bomba”

Por Heather Hollingsworth y Jill Bleed

MISSION, Kansas, EU (AP).— Millones de estadounidenses soportaban temperaturas gélidas, condiciones de ventisca, cortes de energía y reuniones navideñas canceladas el viernes debido a una tormenta invernal casi sin precedentes que está exponiendo a un 60 por ciento de la población a algún tipo de alerta por el mal clima.

Más de 200 millones de personas estaban bajo aviso el viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El mapa del frío invernal “representa una de las advertencias más extensas de la historia”, dijeron los meteorólogos.

Más de tres mil 400 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados el viernes, según el sitio de seguimiento FlightAware. Algunos aeropuertos, incluido el internacional de Seattle-Tacoma, cerraron pistas.

Más de 1.5 millones de mil hogares y negocios estaban sin electricidad el viernes por la mañana, de acuerdo con el monitoreo de poweroutage.us.

La enorme tormenta se extendió de frontera a frontera. En Canadá, WestJet canceló todos los vuelos el viernes en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, a partir de las 9 de la mañana.

Y en México, los migrantes esperaban cerca de la frontera estadounidense bajo temperaturas inusualmente frías la decisión de la Corte Suprema sobre la vigencia del Título 42, una medida que impide a muchos solicitar asilo.

Los meteorólogos dijeron que un “ciclón bomba” —lo cual ocurre cuando la presión atmosférica desciende muy rápidamente durante una tormenta intensa— se desarrolló cerca de los Grandes Lagos, provocando condiciones de ventisca, incluidos fuertes vientos y nieve.

Earlier, I gathered my team for a briefing on the extreme cold and storms we’re seeing across America.

I urge everyone to follow the warnings of local officials – go to https://t.co/VsGFYDDJSt for more information. I stand ready to help communities with whatever they'll need. pic.twitter.com/eLEi2VoF8b

— President Biden (@POTUS) December 22, 2022