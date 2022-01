Actividad económica de México aumentó 0.3% a tasa mensual y anual en noviembre: Inegi

Por componentes, en noviembre de 2021 las actividades primarias ascendieron 7.2 por ciento, las terciarias se incrementaron en un 0.5 por ciento, mientras que las secundarias disminuyeron 0.1 por ciento, con datos ajustados por estacionalidad.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.3 por ciento términos reales en noviembre de 2021, respecto al mes de octubre, y avanzó 0.3 por ciento en su comparación anual, con cifras desestacionalizadas, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el organismo detalló que por componentes, en noviembre de 2021 las actividades primarias ascendieron 7.2 por ciento, las terciarias se incrementaron en un 0.5 por ciento, mientras que las secundarias disminuyeron 0.1 por ciento, esto con datos ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, el organismo dio a conocer que el IGAE registró un avance real de 0.3 por ciento en noviembre y que por grandes grupos de actividades, las primarias subieron 6.9 por ciento, las secundarias crecieron 0.7 por ciento, mientras que las terciarias no presentaron variación con relación a igual mes de 2020.

El IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

El Instituto recordó que las cifras mensuales del IGAE están disponibles desde el mes de enero de 1993 y se expresan en índices de volumen físico con base fija en el año 2013=100, los cuales son de tipo Laspeyres.

No obstante, destacó que la mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales, los cuales son periódicos que se repiten cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales, por ejemplo, la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por la expectativa de mayores ventas en diciembre.