EU acusa a “Tony Montana” de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS).- La Justicia de Estados Unidos ha emitido este martes una acusación contra el ciudadano mexicano Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, por la presunta comisión de delito de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina.

Según un tribunal federal de Washington, Oseguera Cervantes, de 64 años y procedente de Michoacán (en el sur de México), está acusado de conspiración por distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos, así como por posesión de un arma de fuego para promover un delito de narcotráfico.

Antonio Oseguera Cervantes, a Mexican national, was charged today with international cocaine & meth trafficking. Oseguera Cervantes is the brother of Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"who is the leader of #CJNG.

