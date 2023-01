Chris Hipkins asume como Primer Ministro de Nueva Zelanda luego de renuncia de Ardern

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda, 25 de enero (AP).— Chris Hipkins asumió el miércoles como 41er Primer Ministro de Nueva Zelanda tras la inesperada renuncia de su predecesora, Jacinda Ardern, la semana pasada.

Hipkins, de 44 años, ha prometido un enfoque de vuelta a lo básico, centrado en la economía y en lo que describió como la “pandemia de la inflación”.

En menos de nueve meses, el nuevo mandatario enfrentará unas complicadas elecciones generales en las que, según las encuestas, su Partido Laborista estaría por detrás de la oposición conservadora.

La nueva Gobernadora general del país, Cindy Kiro, ofició la breve ceremonia de toma de posesión ante la presencia de sus amigos y compañeros tras haber aceptado la renuncia de Ardern antes.

“Este es el mayor privilegio y responsabilidad de mi vida”, dijo Hipkins durante el acto. “Tengo energía y estoy emocionado por los desafíos que me esperan”.

Carmel Sepuloni prestó juramento también como Viceprimera Ministra. Es la primera vez que una persona con ascendencia de las islas del Pacífico ocupa ese cargo.

