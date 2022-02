Los Premios Óscar están bajo amenaza de boicot por entrega de premios fuera de cuadro

MADRID, 25 de febrero (EuropaPress).- En un intento por conseguir un repunte de los pobres datos de audiencia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió recortar la emisión de los Óscar 2022, que se celebrarán el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. De esta manera, la entrega de premios en ocho categorías quedarían fuera de la ceremonia en directo en ABC, algo que ha generado indignación entre no pocos sectores de la industria.

Los galardones al mejor cortometraje documental, mejor edición, mejor maquillaje, mejor banda sonora original, mejor diseño de producción, mejor cortometraje de animación, mejor cortometraje de imagen real y mejor sonido no se emitirán en directo.

En su lugar, “la ceremonia presencial en el Dolby Theater comenzará una hora antes para presentar ocho categorías de premios antes de que comience la emisión en directo”, anunció la Academia. Esta medida afecta a dos de los cuatro nominados españoles, Alberto Mielgo y Alberto Iglesias, candidatos al Oscar al mejor corto de animación y mejor banda sonora, respectivamente.

Introducing #OscarsFanFavorite and #OscarsCheerMoment!

How To Vote:

• Tweet your favorite film of 2021 with #OscarsFanFavorite

• Tweet the movie scene that made you cheer the loudest (ANY movie/year) with #OscarsCheerMoment

• OR vote on https://t.co/dadD2i7Cy0 pic.twitter.com/HJclTiYGni

— The Academy (@TheAcademy) February 17, 2022