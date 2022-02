El Festival de Cine de Miami galardona a Penélope Cruz con el premio Precious Gem

Miami, 24 de febrero (EFE).- La actriz española Penélope Cruz, nominada al Óscar a mejor actriz por Madres paralelas de Pedro Almodóvar, será galardonada por el Festival de Cine de Miami el 12 de marzo con el premio Precious Gem, anunció este jueves el certamen.

@PenelopeCruzOfi has already won our hearts, now she will receive the 2022 Precious Gem Icon Award! 💎Congratulations to the 2022 Best Actress Academy Award nominee for her complex, overwhelmingly emotional performance in PARALLEL MOTHERS.

Photo courtesy of Getty/CHANEL. pic.twitter.com/KZQH6cjsi5

— Miami Film Festival (@MiamiFilmFest) February 24, 2022