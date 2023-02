VIDEO: Usted me da vergüenza, no es bienvenida en Sonora, dice maestra a Lilly Tellez

La legisladora panista defendió que ha luchado por Sonora desde que llegó al Senado de la República y que las consecuencias de los cambios en materia educativa son culpa del Gobierno actual.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, fue increpada la noche del viernes por una maestra de primaria en Hermosillo, Sonora, durante una conferencia en la que participaron ambas.

A través de su cuenta de Twitter, la también doctora en Educación compartió las imágenes del momento en el que confronta a la legisladora panista, quien ya ha expresado abiertamente sus intenciones de competir por la Presidencia del país en el proceso opositor rumbo a las elecciones de 2024.

“Yo estaba presente cuando usted dijo que no se iba a afiliar ni a Morena ni a ningún partido. Después, usted a mi no me cumplió, ni nos cumplió a los maestros cesados. En la Universidad de Sonora le dijeron que lo primero que hiciera en el Senado fuera a ver por nosotros y no lo hizo. Jamás volteó a Sonora”, reclamó la docente Marcela Zazueta.

“Y yo respeto sus ideologías y lo que usted quiera, pero para mí es una vergüenza. […] Yo no tengo nada en contra de usted pero para mí usted no es bienvenida en Sonora, a mí me da vergüenza”, agregó.

Le dije a @LillyTellez que no es bienvenida en Sonora, a mi me da vergüenza. pic.twitter.com/Yur8ytJDP4 — Marcela Zazueta (@ZazuetaMarcela) February 25, 2023

Marcela Zazueta dijo conocer a la Senadora panista desde el 2018, cuando ella y más compañeros fueron cesados por la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, época en la que Lilly Téllez se presentó como una “mujer inquebrantable de Sonora” que ayudaría a los afectados por las modificaciones en materia educativa.

“Está fue la respuesta sobre educación que me dio @LillyTellez, miente eso no se pretende en el nuevo Modelo Educativo, es humanista!”, escribió con un segundo video.

Tellez defendió el trato que ha dado su tierra natal, acusando que el problema es que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador está “ideologizando a los niños a través de los libros de texto”. “Y este es un problema gravísimo maestra, yo la invito a luchar contra eso porque eso le va a afectar mucho a sus hijos”, añadió la legisladora panista.

La docente argumentó que lo que ella señala como algo “malo” para los menores ella lo ve como “humanismo”, sin embargo, Téllez insistió en que lo que está haciendo Morena contra toda la infancia es “adoctrinamiento”.

Está fue la respuesta sobre educación que me dio @LillyTellez, miente eso no se pretende en el nuevo Modelo Educativo, es humanista! pic.twitter.com/wJyFiPGAGW — Marcela Zazueta (@ZazuetaMarcela) February 25, 2023

En seguida, la Senadora del PAN advirtió que la responsabilidad de los maestros como ella es “detener” al Gobierno: “Usted tiene esa responsabilidad, maestra. ¿Se le hace justo que adoctrinen a los niños a la infancia con los libros de texto?, cuestionó.

Por último, criticó que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública es que a los niños “se les debe educar para convivir y no para competir. ¿De qué van a vivir las criaturas cuando crezcan y no sepan competir en el ámbito laboral si dicen que la ciencia es neoliberal? Si usted es maestra, por favor atienda esto”.