Cuentas anónimas publican los números personales de Claudia, de Xóchitl y de otros

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Uno de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y la del Frente Opositor, Xóchitl Gálvez, así como otras figuras políticas e incluso simpatizantes del partido guinda dieron a conocer a lo largo del fin de semana que sus números de teléfono fueron difundidos en las redes sociales y que han recibido amenazas e insultos por montones.

El primero en reportar la filtración de su número de teléfono fue José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del mandatario, quien afirmó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que la acción representaba una “forma de venganza” y que ponía en peligro a su familia.

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen. (…) ¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”, cuestionó José Ramón en sus redes sociales.

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024

López Beltrán informó que esta es la segunda vez que filtran su número de teléfono, y denunció que ha sido acosado con cámaras y drones en todos los lugares donde ha vivido.

Al ser preguntado sobre el caso de su hijo, López Obrador declaró, durante una visita a la ciudad noroccidental de Mazatlán, que era “vergonzoso que actúen de esa manera”, al tiempo en que reiteró sus críticas contra el reportaje del diario estadounidense The New York Times. “No vamos a dar ningún paso atrás en la defensa de la libertad y la justicia”, agregó.

Y es que estos casos de publicaciones de números privados se registró después de que el Presidente López Obrador defendió el viernes la decisión de mostrar durante una de sus conferencias matutinas el teléfono de Natalie Kitroeff, reportera del Times, y autora de un reportaje donde afirma que Estados Unidos investigó –pero desechó– investigaciones contra el mandatario y sus hijos por presuntos nexos con narcotraficantes, que no fueron probados y la misma pieza aclara que no pudo formular esos nexos de forma independiente.

Ni modo. Vamos a tener que seguir fijando nuestra postura sobre el periodismo, la calumnia y el intervencionismo. pic.twitter.com/7sR21oYSLa — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 24, 2024

El teléfono de Natalle Kitroeff fue mostrado el jueves, junto al cuestionario que ella envió al Jefe del Ejecutivo a través de su director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, para integrar sus respuestas al reportaje donde se planteó que el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de López Obrador con el crimen organizado. En la publicación, firmada por Alan Feuer y Kitroeff, se expuso que el Gobierno estadounidense concluyó que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”.

El sábado más tarde, YouTube eliminó de su plataforma el video de la conferencia de prensa matutina de este jueves, donde el Presidente López Obrador había divulgado el teléfono personal de Natalie Kitroeff, reportera del diario The New York Times.

Tanto en las cuentas oficiales del Gobierno de México, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y del propio López Obrador fue eliminado el video correspondiente a la “mañanera” del pasado 22 de febrero, alegando incumplimiento de políticas de la plataforma por acoso y bullying. La plataforma le indicó al Gobierno mexicano que prohíbe “estrictamente el contenido que revele información de identificación personal de alguien, incluido su número de teléfono”.

SUFREN SHEINBAUM… Y XÓCHITL

Horas después del hijo del mandatario mexicano, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y la Secretaria General del partido, la Senadora Citlalli Hernández, también anunciaron la filtración de sus números telefónicos y que estaban recibiendo llamadas y mensajes ofensivos.

“Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos”, dijo Sheinbaum en su cuenta de la red social y publicó la captura de pantalla de uno de los mensajes que recibió.

“Esta es la derecha mexicana y sus miserias”, dijo por su parte la Senadora. “Desde ayer en la noche filtraron los números de varias personas visibles de la 4T. En un ataque orquestado, financiado y lleno profundamente de elementos fascistas, nos mandan mensajes de texto, whatsApp, mensajes en telegram y nos llaman sin parar”, añadió Hernández.

Por su parte, Xóchitl Gálvez no se ha pronunciado, pero su número privado también fue filtrado en redes sociales. Sin embargo, la cuenta aclaró después que supuestamente la candidata ya había compartido ese número públicamente para comunicarse con los votantes.

Asimismo, el exaspirante presidencial del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, también denunció que su número se había filtrado.

Alerto a compañeros y compañeras del movimiento que están publicando números telefónicos, que es una provocación de la derecha para que al darlos a conocer, se digan vulnerados y te bajen tus cuentas de las redes sociales. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) February 24, 2024

LA FILTRACIÓN DE NÚMEROS ALCANZA A SIMPATIZANTES

Pero la publicación de números privados en redes sociales no se quedó en los políticos. También se vio afectado el Vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; el escritor y simpatizante morenista Fabrizio Mejía Madrid; el periodista cercano al oficialismo Jorge Gómez Naredo; el conductor conocido como “Callo de Hacha”, también simpatizante guinda, y otro conductor: Vicente Serrano.

He bloqueando cientos de números y lo seguiré haciendo. Dentro de los mensajes, la mayoría evidencia odio, clasismo y racismo.⁰

Compartiré algunos de los mensajes. Lo hago para evidenciar que el odio proviene de los conservadores, que ellos alimentan el racismo y clasismo. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) February 24, 2024

“Alerto a compañeros y compañeras del movimiento que están publicando números telefónicos, que es una provocación de la derecha para que al darlos a conocer, se digan vulnerados y te bajen tus cuentas de las redes sociales”, dijo Noroña en X.

Gómez Naredo sí acuso directamente a “cuentas cercanas” al expresidente Felipe Calderón” de difundir su número. “A partir de eso, he recibido más de 600 llamadas y cientos de mensajes agrediéndome”, detalló.

Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Así filtren mi dirección, no me van a poder callar jamás. Cómo dijo un hombre muy sabio alguna vez: para mí es un timbre de orgullo que me ataquen los corruptos. La libertad es lo más sagrado que tengo y la voy a defender hasta con los… — Callo (@callodehacha) February 24, 2024

“Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Así filtren mi dirección, no me van a poder callar jamás. Cómo dijo un hombre muy sabio alguna vez: para mí es un timbre de orgullo que me ataquen los corruptos. La libertad es lo más sagrado que tengo y la voy a defender hasta con los dientes. Un abrazo a todos los que están pasando por eso, y sin llorar”, escribió por su parte “Callo de Hacha”.

INAI: ACTUAMOS DE OFICIO Y ATENDEMOS DENUNCIAS

La filtración de los datos telefónicos fue condenada el sábado por Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien indicó en su cuenta de X que el organismo autónomo ejercerá las facultades para asegurar el derecho a la protección de los datos personales en México.

“Actuamos de oficio cuando se identifica a la persona, empresa o institución responsable del indebido tratamiento. En los demás casos, en los que solo se cuenta con indicios, esperamos las denuncias a petición de parte. El INAl es de todas las personas y tenemos las puertas abiertas para atender las denuncias e iniciar procedimientos ante cualquier señalamiento de algún ciudadano que se sienta afectado en la materia de sus datos personales”, señaló el Instituto en un comunicado.

El viernes, López Obrador ya había defendido la difusión del número de Kitroeff e indicó que si la periodista está preocupada “que cambie su teléfono”. El mandatario descartó que su acción represente un error y dijo que estaba dispuesto a difundir nuevamente el teléfono de un periodista, si se daba el caso, aunque eso pudiera ir contra la normativa local de protección de datos personales.