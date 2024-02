AMLO revira a filtración del número telefónico de su hijo: no aceptamos injerencismo

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de vergonzosa la difusión en redes sociales del número telefónico de su hijo, José Ramón López Beltrán, también insistió en que su Gobierno no se aceptará “calumnias” ni la intromisión de agencias y periodistas de otros países.

“No acepto ninguna calumnia, no acepto que, sin pruebas, calumnien los gobiernos extranjeros ni sus agencias, ni tampoco acepto que periódicos, por muy famosos que sean, calumnien. Tienen que probar. Vamos siempre a defender la libertad, la justicia, la auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y vamos a defender nuestra soberanía, llámese New York Times y Univisión , que entraron de oficiosos al debate”, dijo esta tarde en un video difundido en sus redes sociales.

Mientras que en el mismo sentido, pero en entrevista con medios en Mazatlán, Sinaloa, al término de una ceremonia por el Día de la Bandera, dijo que su administración no acepta “que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional por famoso que sea, si calumnia siempre va a haber réplica”.

El Presidente también fue cuestionado por la denuncia que José Ramón López Beltrán, su hijo, hizo la madrugada de este sábado en la red social X, donde expuso que su número telefónico personal fue filtrado.

–¿Qué opina que divulgaron los datos de uno de sus hijos y de algunos funcionarios del Gobierno?– le cuestionó esta mañana una reportera.

–Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía –respondió.

José Ramón López Beltrán calificó la filtración de su número telefónico como “una forma de venganza y un intento de hacer daño”.

“¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”, cuestionó desde su cuenta de X.



En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y…

— José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024