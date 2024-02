Titular del INAI responde a defensa de AMLO sobre exposición de reportera del NYT

Alcalá aseguró que cualquier autoridad, incluso si se trata del jefe del Ejecutivo federal, debe cumplir con la Constitución y la Ley que protege los datos personales.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, lamentó la respuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la publicitación de los datos personales de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times.

A través de su cuenta de X, Alcalá aseguró que cualquier autoridad, incluso si se trata del jefe del Ejecutivo federal, debe cumplir con la Constitución y la Ley que protege los datos personales, en referencia en lo dicho por el Presidente durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, en donde aseguró que por encima de esta legislación está su “autoridad moral y autoridad política” como mandatario.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley. Absolutamente nadie puede estar por encima de ella”, escribió el presidente del Inai a través de su cuenta de X. “Lamentamos que desde la Presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”.

“Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de Datos Personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”, concluyó.

Durante la conferencia matutina de este viernes, una reportera de Univisión confrontó López Obrador, a quien le reclamó que divulgara ayer, el número celular de una periodista de The New York Times que publicó un reportaje en el que sugiere que el Presidente de México y sus hijos podrían estar involucrados con narcotraficantes.

Ambos tuvieron un intercambio ríspido. El mandatario dijo que tenía derecho a dar a conocer íntegro el cuestionario que le envió la jefa de corresponsales del Times, donde venía el número.

–¿No cree que es un error? –le cuestionó.

– No, porque este es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia –respondió el Presidente.

–Pero eso la pone en riesgo, más allá de usted, cualquiera la puede llamar, cualquiera la pueda amenazar.

– No, no, no. No pasa nada, no pasa absolutamente nada.

–Sí pasa en este país –insistió la reportera.

–No, no, no porque ese también es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores, mejor dicho desinformadores, los más tenaces desinformadores. Estos que dicen que hay un gran riesgo para los periodistas son una asociación vinculada a grupos de intereses creados, a gobiernos hegemónicos.

Ante la insistencia de si volvería o no a difundir un teléfono privado, el mandatario aseguró que sí, pues aseguró que se trató de un tema de dignidad.

“Claro, claro [volvería a presentar un teléfono], cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del Presidente de México”, expuso esta mañana desde Palacio Nacional.

–¿Qué hacemos con la ley de transparencia? –le cuestionó hoy la corresponsal de Univisión.

–Por encima de esta ley esta la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto y no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va poner en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, ahora nos tiene que respetar porque somos autoridad legal, legítima, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades– respondió el Jefe del Ejecutivo.

El INAI INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó el jueves que iniciará una investigación de oficio en contra del Presidente por la divulgación del número telefónico de la periodista que trabaja para el periódico estadounidense.

De acuerdo con el Instituto, la investigación busca establecer la existencia de violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, indicó que se declara a la espera de la posible denuncia que surja sobre este asunto.

“Durante dicho evento, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal”, acusa el INAI.

GOBIERNO DE EU REACCIONA: “OBVIAMENTE RECHAZAMOS”

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre fue interrogada por la prensa sobre los comentarios que realizó López Obrador durante su conferencia de prensa de este viernes, en donde se defendió de haber dado a conocer el número telefónico de una reportera estadounidense.

Aunque la funcionaria aceptó que no ha visto lo ocurrido, sin embargo el haber publicitado información de una profesional de la información “no es algo que apoyemos”, aseguró.

“Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguro y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos”, expresó.

AMNISTÍA INTERNACIONAL: VIOLACIÓN GRAVE A SU DERECHO A LA PRIVACIDAD

A través de sus redes sociales, la organización internacional defensora de derechos humanos Amnistía Internacional se posicionó sobre el sucedido y abordó los riesgos que existen al estigmatizar y difundir datos de las personas periodistas.

“Revelar datos personales de periodistas e impedirles el acceso a la conferencia de prensa de López Obrador son violaciones graves a su derecho a la privacidad, a su seguridad y a la libertad de expresión”, escribió Amnistía en una publicación hecha desde su cuenta de X.

“Desde Amnistía Internacional nos solidarizamos con Natalie Kitroeff y con las personas periodistas a quienes se les impide cumplir con su labor informativa”, concluyó la organización.

Además, Amnistía señaló que al estigmatizar y difundir datos de personas periodistas, se pone en riesgo su vida, salud e integridad, además de que les resta credibilidad y legitimidad.

También genera temor a otras personas periodistas para continuar su labor y fomenta que se investigue o publiquen investigaciones; por lo cual, no se evidencian problemas y crisis que son importantes para la vida pública de los países.