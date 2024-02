El INAI inicia investigación contra AMLO por divulgar teléfono de periodista del NYT

De acuerdo con el Instituto, la investigación busca establecer la existencia de violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que iniciará una investigación de oficio en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por divulgar este jueves el número telefónico de una periodista de The New York Times, durante su conferencia de prensa matutina.

“Durante dicho evento, el titular del Ejecutivo hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal”, acusa el INAI.

De acuerdo con el Instituto, la investigación busca establecer la existencia de violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Además, el INAI indicó que se declara a la espera de la posible denuncia que surja sobre este asunto.

“NO HALLÓ NEXOS CON AMLO”: NYT

The New York Times ha publicado un texto en el cual expone cómo funcionarios estadounidenses construyeron a partir de “relatos que pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”, una investigación de 2018 que trató de ligar a gente cercana de López Obrador con el crimen organizado, la cual sale a la luz después de una primera serie de reportajes que plantearon lo mismo, pero en la campaña de 2006, pero sobre todo en medio del proceso electoral mexicano que se ha visto marcado por una guerra sucia contra el Presidente y la izquierda, a quienes buscan ligar con el narco.

El Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”, publican este jueves Alan Feuer y Natalie Kitroeff en The New York Times, en un texto que admite que “g​ran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”.

López Obrador se adelantó esta mañana a la publicación de este texto que sale a la luz en medio del proceso electoral mexicano y de una campaña de guerra sucia emprendida por la oposición y la derecha internacional que busca ligar al Presidente mexicano y la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum con el crimen organizado. El Presidente dijo que “son unos calumniadores”, en referencia a los periodistas de ese medio. También dijo que ese nuevo reportaje revela además que Estados Unidos lo siguió investigando y que eso requerirá una explicación de Washington.

Bajo el título, “Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del Presidente de México”, el texto señala que funcionario estadounidenses “pasaron años” investigando acusaciones de que aliados del Presidente López Obrador se reunieron con cárteles de la droga de quienes, según sus dichos, recibieron millones dólares después de que él asumió el cargo. Una misma acusación, aunque del proceso presidencial de 2006, tuvo lugar hace unas semanas por medio de ProPublica y el excorresponsal del Times, Tim Golden, la cual también arrojó que los testigos no eran confiables, que nunca se encontró un vínculo con López Obrador y que, de hecho, la investigación se cerro.