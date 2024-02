Reportera de Univisión confronta a AMLO: le reclama que divulgó número de periodista

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– Una reportera de Univisión confrontó hoy a Andrés Manuel López Obrador, a quien le reclamó que divulgara, ayer, el número celular de una periodista de The New York Times que publicó un reportaje en el que sugiere que el Presidente de México y sus hijos podrían estar involucrados con narcotraficantes. Ambos tuvieron un intercambio ríspido. El mandatario dijo que tenía derecho a dar a conocer íntegro el cuestionario que le envió la jefa de corresponsales del Times, donde venía el número.

El Presidente mostró ayer desde su conferencia matutina el teléfono junto al cuestionario que Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del The New York Times, le envió a través de su director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, para integrar sus respuestas en un reportaje donde se planteó que el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de López Obrador con el crimen organizado.

En la publicación, firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff, se expuso que el Gobierno estadounidense concluyó que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”.

La periodista Jésica Zermeño, corresponsal de Univisión, preguntó hoy al Presidente López Obrador por qué dio a conocer el número de teléfono de la reportera Kitroeff.

–¿No cree que es un error? –le cuestionó.

–Pero eso la pone en riesgo, más allá de usted, cualquiera la puede llamar, cualquiera la pueda amenazar.

– No, no, no. No pasa nada, no pasa absolutamente nada.