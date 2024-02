Hijo de AMLO denuncia filtración de su número, lo considera “una forma de venganza”

El hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López, dio conocer la filtración de su número telefónico personal, acusó que esto pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció en las primeras horas de este sábado la filtración de su número telefónico personal, lo que calificó como “una forma de venganza y un intento de hacer daño”.

La difusión del teléfono se registró luego de que el Presidente López Obrador defendió la decisión que tomó al mostrar durante su conferencia matutina del jueves el teléfono de la reportera de The New York Times Natalie Kitroeff, quien elaboró un reportaje en el que sugiere que el Presidente de México y sus hijos podrían estar involucrados con narcotraficantes.

“¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”, cuestionó esta madrugada López Beltrán en un mensaje difundido en la red social X, donde otras cuentas han replicado miles de veces una imagen que mostraría su número telefónico.

López Beltrán acusó que la filtración de su teléfono no sólo lo afecta él, sino a la seguridad de su familia. Recordó que esta es la segunda vez que exponen su número personal, lo que se suma al acoso en los lugares donde ha vivido.

“No cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia, utilizando drones, cámaras, ‘políticos’ y ‘periodistas’, revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar”, expuso, también agregó que al no trabajar como periodista ni en el sector público desea mantener su privacidad y la de su familia, al menos “hasta que decida hacer lo contrario”.



Sobre la difusión del número celular de la reportera Natalie Kitroeff, López Beltrán aseveró que fue consecuencia de la periodista, pues, según dijo, “expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola”, de igual forma mencionó que el celular “ya era público en internet”.

El Presidente mostró el jueves desde su conferencia matutina el teléfono junto al cuestionario que Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del The New York Times, le envió a través de su director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, para integrar sus respuestas en un reportaje donde se planteó que el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de López Obrador con el crimen organizado.

En la publicación, firmada por Alan Feuer y Kitroeff, se expuso que el Gobierno estadounidense concluyó que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”.

El viernes, el Presidente fue cuestionado por una reportera de Univisión sobre la difusión del número telefónico, él defendió que ello no pone en riesgo la seguridad de la reportera del New York Times. Y ante la insistencia de si volvería o no a difundir un teléfono privado, el mandatario aseguró que sí, pues aseguró que se trató de un tema de dignidad.

“Claro, claro [volvería a presentar un teléfono], cuando se trata de un asunto donde está de por medio la dignidad del Presidente de México”, dijo desde Palacio Nacional.

Por su parte, José Ramón López Beltrán defendió la decisión de su padre al asegurar que respondió directamente a la reportera “sin involucrar a sus familiares”.

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024

INAI LAMENTA RESPUESTA DE AMLO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó desde el jueves que iniciará una investigación de oficio en contra del Presidente de México por la divulgación del número telefónico de periodista estadounidense Natalie Kitroeff, sin embargo, el viernes López Obrador defendió su exposición.

–¿Qué hacemos con la ley de transparencia? –le cuestionó hoy la corresponsal de Univisión.

–Por encima de esta ley esta la autoridad moral y la autoridad política y yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto y no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va poner en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, ahora nos tiene que respetar porque somos autoridad legal, legítima, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades– respondió el Jefe del Ejecutivo.

“Represento a un país y a un pueblo que merece respeto… No va a venir cualquier gente y nos va a sentar en el banquillo de los acusados…. porque somos autoridad legal, legítima… surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades” dijo el pdte. @lopezobrador_ pic.twitter.com/lfUK0MBjj0 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 23, 2024

López Obrador acusó a la periodista del diario New York Times de calumniarlo, al igual que a su familia.

“¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? Pero además sin una prueba?”, planteó el Presidente.

Más tarde, el titular del INAI, Adrián Alcalá, lamentó la respuesta del Presidente de México y aseguró que cualquier autoridad, incluso si se trata del jefe del Ejecutivo federal, debe cumplir con la Constitución y la Ley que protege los datos personales.

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley. Absolutamente nadie puede estar por encima de ella”, escribió el presidente del INAI en su cuenta de X. “Lamentamos que desde la Presidencia no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”.

📌Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la #Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella.

Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una #Periodista. — Adrián Alcalá (@AdrianAlcala75) February 23, 2024

“Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de Datos Personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”, concluyó.