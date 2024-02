FOTOS ¬ “¡No estás solo!” Migrantes en NY apoyan a AMLO y acusan al Times de mentir

La manifestación fue convocada por redes sociales, organizada por los connacionales que viven en el estado de Nueva York y zonas aledañas; los asistentes dieron su apoyo al Presidente y además aseguraron que es una defensa pacífica de la soberanía de su país de origen.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– Un grupo de mexicanos que viven en Estados Unidos se organizó este domingo para protestar pacíficamente frente a la redacción principal del diario The New York Times, ubicada en el corazón de Manhattan, como respuesta a la reciente publicación de un reportaje que revela supuestas investigaciones –que no tuvieron seguimiento– del Gobierno de EU que buscaban ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, al cual los paisanos califican de “calumnias”.

Los asistentes a la marcha entonaron el popular grito de “Es un honor estar con Obrador”, y “AMLO, amigo, el pueblo está contigo”, además de “No estás solo”, mientras llevaban pancartas cuestionando la investigación del Times. Un hombre llevaba un cartel con la leyenda “New York Lies”, que traducido quiere decir “mentiras”. Otro más razaba: “Honesto y valiente, así es mi Presidente”.

La manifestación fue convocada por redes sociales, organizada por los connacionales que viven en el estado de Nueva York y zonas aledañas. “Hemos llegado voluntariamente”, cuenta Roberto a SinEmbargo. “Los mexicanos estamos muy bien informados, supimos de esto y decidimos venir aquí al frente del New York Times para mandar un mensaje de que no es así, como lo dicen ellos. Han lanzado una serie de mentiras, eso derivó en todo eso”, añadió.

El mexicano reportó un aproximado de unas 200 personas presentes en la sede del periódico estadounidense, “siempre con todo el ánimo, para reclamarle sus mentiras, sobre todo lo último que han lanzado sobre el Presidente”, dijo.

El jueves, Alan Feuer y Natalie Kitroeff en The New York Times, publicaron un texto sobre cómo el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”, y admite que “g​ran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”.

En esta nueva escalada que busca ligar al Presidente mexicano con el crimen organizado, The New York Times cita como sus fuentes registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con la investigación. Así mismo señala que, como ocurrió en 2006, “Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación”. Tres personas familiarizadas con el caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente dijeron al Times que según su percepción “llegaron a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”.

Incluso la Casa Blanca salió a desmentir ese mismo día, como ya lo había hecho con el texto de ProPublica que hablaba de un caso similar pero en las campañas presidenciales mexicanas de 2006, que no había ninguna investigación abierta contra López Obrador. El mandatario, por su parte, se había adelantado al reportaje y negó rotundamente las acusaciones contra sus cercanos, incluidos sus hijos.

“Por eso nos venimos a manifestar, es primero contra la mentira, las calumnias del New York Times y de todos los medios, creemos en el Presidente, lo ha demostrado con su honestidad durante muchos años. Pero al mismo tiempo es defender la soberanía de nuestro país, que los medios extranjeros no tengan que venir a mentir, a calumniar, a atacar a un país que no le corresponde”, aseveró Roberto a SinEmbargo.

“México le corresponde a los mexicanos, donde quiera que estemos podemos defender a México, siempre por la vía pacífica”, añadió.

Hasta ahora, el diario no ha contestado a la protesta, y tampoco ha intentado desalojarla de sus puertas. “Nos vieron aquí, no ha salido nadie, llegaron unos policías pero no para desalojarnos, sino para preguntar por qué estábamos protestando. Les dijimos que estamos acá pacíficamente y con todo el orden, no estamos violentando nada ni rompimos un reglamento. Es un ejemplo de nuestro Presidente, que sabemos ha luchado tantos años y con tantas protestas, pero siempre fue por la vía pacífica”, concluyó el asistente a la manifestación.