Flaco, el famoso búho que escapó del zóológico de NY, muere tras chocar con edificio

Por Por Cedar Attanasio

Nueva York, 25 de febrero (AP) — Flaco, el famoso búho de la ciudad de Nueva York, murió a causa de un impacto traumático, confirmaron los zoólogos un día después que supuestamente se impactó contra un edificio, y las autoridades planean realizar más pruebas para determinar si el búho real euroasiático se hallaba enfermo.

Lo que sucedió en las últimas horas de Flaco es lo más importante para sus admiradores de toda la ciudad, quienes lo vitorearon cuando desafiaba las probabilidades al valerse por sí mismo tras una vida en cautiverio. La policía aún busca arrestar a quien lo liberó de su recinto en el Zoológico de Central Park hace un año.

La necropsia reveló que Flaco se encontraba en buen estado físico y era capaz de capturar presas a pesar de que no tenía experiencia en la caza porque llegó al zoológico como polluelo hace 13 años. Según el reporte de la necropsia publicado el sábado, el búho pesaba 1.89 kilogramos, sólo un 2 por ciento menos que la última vez que lo midieron en el zoológico.

RIP dear Flaco. You were a beautiful creature and gave joy to a lot of us and a great inspirational story of survival . I’m happy you enjoyed your freedom for a year had a year, I wish it could have more …. We will all miss you ! pic.twitter.com/uABYZDUlB0

Flaco fue encontrado muerto el viernes en una acera después de aparentemente chocar contra un edificio en el Upper West Side de Manhattan.

“El impacto principal parece haber sido en el cuerpo, ya que hubo una hemorragia sustancial debajo del esternón y en la parte posterior de la cavidad corporal alrededor del hígado”, se lee en el informe.

Las autoridades del Zoológico de Central Park culparon directamente a la persona que abrió el recinto de Flaco. Pero investigan la enfermedad como un posible factor y planean publicar una actualización de la situación en unas dos semanas.

I’m absolutely heartbroken that Flaco has died. He was a beautiful, noble bird who made the most of his freedom. I feel blessed that he visited me and grateful that for the last year he has flown free. Rest in peace, Flaco. You are so beloved. pic.twitter.com/V4WfRjLU34

— Nan Knighton (@nanknighton) February 24, 2024