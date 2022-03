FOTOS: Hallan fósil más antiguo de un búho diurno con los restos muy bien conservados

Pekín, 29 mar (EFE).- Un equipo de paleontólogos chinos ha descubierto en la provincia de Gansu (noroeste) el primer fósil de un búho diurno del que se tiene constancia y que vivió hace más de seis millones de años.

Los restos, “increíblemente bien conservados”, y en particular las cuencas oculares, revelaron que el ave estaba activa durante el día y no la noche, según un estudio publicado hoy en la revista de la Academia China de Ciencias difundido por la agencia oficial Xinhua.

Es la primera vez que los expertos hallan los huesos petrificados de un búho diurno con tanta antigüedad, y sus descubridores han bautizado la nueva especie como Miosurnia Diurna.

First fossil of a daytime active owl found at the edge of the Tibetan Plateau https://t.co/70CIBJfrq7

