VIDEO: Ataque a petrolera en Arabia Saudí genera incendio cerca de GP de F1 en Yeda

Riad, 25 de marzo (EFE/EuropaPress).- Un gran incendio se ha desatado este viernes en unas instalaciones de Aramco en la ciudad de Yeda, la segunda mayor de Arabia Saudí, según numerosas imágenes difundidas en redes sociales, mientras los rebeldes hutíes del Yemen se responsabilizaron de un ataque contra la petrolera estatal saudí en esa localidad.

Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It's worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0

— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 25, 2022