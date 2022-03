Niño en Baréin pide ayuda a Hamilton con dibujo: su padre fue condenado a muerte

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 19 de marzo (LaOpinión).- Un niño de Bahréin, cuyo padre fue sentenciado a muerte, envió un dibujo a Lewis Hamilton para pedirle ayuda y que pueda sacar a su padre de la cárcel con vida. Antes de la carrera de este domingo que da el inicio a la temporada de Fórmula 1, el niño se ha convertido en protagonista.

En el dibujo se observa el vehículo de Mercedes de Lewis Hamilton junto a las palabras: “Sir Lewis, otro Fórmula 1 donde mi padre está en la pena de muerte. Por favor ayuda a liberarlo”, escribió el niño junto a su dibujo.

El joven de 12 años de edad es hijo de Mohammed Ramadhan, un exmiembro de las fuerzas de seguridad de Baréin que enfrenta la pena de muerte.

Ahead of Sunday’s #BahrainGP, "Ahmed Ramadhan proudly held up the drawing of @LewisHamilton's famed No. 44 Mercedes car" which read "Sir Lewis, another F1 where my innocent father is on death row. Please help free him.” #Standwithvictims #Bahrain https://t.co/2uMRNvYjZN pic.twitter.com/s8AjR3G86d

— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) March 18, 2022