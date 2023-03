FOTOS: En familia con Chabelo marcó por 48 años a generaciones de niños

Su entrañable personaje ocupa un lugar especial en los recuerdos de la infancia de muchos mexicanos por su programa En Familia con Chabelo, el cual estuvo al aire durante más de 40 años, transmitido cada mañana de domingo.

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Xavier López, mejor conocido como “Chabelo“, condujo el programa En Familia con Chabelo por casi un lustro. El programa, que se transmitía los domingos por la mañana, marcó generaciones de infancias y familias mexicanas en general.

Gracias a que el programa dominical se emitió por 48 años ininterrumpidos, dicha producción se hizo acreedora a un récord Guiness. Su primer episodio se emitió el 26 de noviembre de 1967 en el “Canal de las Estrellas”, de Televisa. La última emisión sucedió el 20 de diciembre de 2015.

Pese a los más de 40 años de transimisión, Xavier López interpretó a “Chabelo” por más de 60 años.

Sus primeras intervenciones fueron en los teleteatros donde sustituía a los actores que no llegaban o asistían tarde, y en ese entonces fue cuando conoció a Ramiro Gamboa, alías “El Tío Gamboín”, quien le dio la oportunidad de contar un chiste durante la emisión del programa “Carrusel musical”, personificado de un niño de nombre “Chabelo”.

“De un libro (surge Chabelo) y participo en Carrusel musical, programa donde estaba al frente el que fue mi papá durante 8 años, el tío Gamboín”, contó el actor.

Luego de ello, firmó contrato para ser la imagen de la compañía de refresco de cola Pepsi, lo que le permitió viajar por países de América Latina y trabajar en un teatro de Nueva York.

Ya de regreso en México, escribió y fue titular por siete años del programa radiofónico La media hora de Chabelo.

Para 1958, debutó en la industria cinematográfica con Chistelandia y sus secuelas, las cuales eran recopilaciones de chistes; en 1962 interpretó a Chabelo en la cinta El extra de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas.

Xavier López nació en Chicago, Illinois el 17 de febrero de 1935 aunque sus padres son de León, Guanajuato. A la edad de un año, él junto con sus papás regresaron a su estado de origen, lugar donde vivió sus primeros ocho años, para después mudarse a la Ciudad de México.

Además de su programa más conocido, protagonizó otras películas y series de televisión como Chabelo y Pepito, y fue actor de voz para la película de Chicken Little en 2005.

En familia con Chabelo logró que miles de mexicanos rieran con las bromas o hasta berrinches que realizaba Xavier López cuando interpretaba a Chabelo. A continuación, te contamos la historia de esta producción que se ganó el cariño de los mexicanos.

A lo largo de 48 años, Chabelo divirtió a chicos grandes con los concursos que se realizaban en el programa. Algo que muchos recuerdan es la Catafixia, una dinámica en la que si la suerte estaba del lado del concursante podía llevarse premios como muebles, electrodomésticos, entre otros.

En una entrevista con Adela Micha, “Chabelo” dio a conocer detalles sobre cómo se grababa el programa.

“Lo que ensayo en los programas yo lo escribo (…), yo voy con las cosas más elementales y lo que surja lo voy a aprovechar. El locutor me hace favor de sacar, cuando es necesario, a los concursantes porque a ellos sí hay que prepararlos y lo único que hago es salir y sentir ese sentimiento de agradecimiento”, mencionó.

Debido a la demanda que tenía el programa, se tenía que grabar un programa con dos públicos diferentes, así lo contó Xavier López.

“Hago el programa con dos públicos para darle la oportunidad a esa cantidad de gente que me hace el favor de pedirme boletos y tengo que hacer hora y media con un público, lo saco y entra el otro”, dio a conocer en aquel entonces.

LA DESPEDIDA DE “CHABELO” EN TV

“Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. ‘En Familia con Chabelo’ empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creían que iba a durar y gracias a ustedes ha durado; 48 años después, no me queda más que agradecerle a Don Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse, el haberme dado la oportunidad de iniciar este programa, también a mi casa Televisa a todas las marcas que me acompañaron durante todo este tiempo en la realización de este programa”, dijo “Chabelo” en un video publicado en la plataforma YouTube.

“Chabelo” dijo que En familia con Chabelo saldría del aire el 20 de diciembre de 2015.

“Le doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares cada ocho días, domingo a domingo, gracias también por la oportunidad de ser parte de su historia, y ustedes de la mía, y le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuartitos, a las cuitadas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro, muchas gracias. Nos veremos pronto, los llevo aquí en mi corazón, gracias”, finalizó Xavier López.

La premisa del show era ofrecer no únicamente entretenimiento infantil, sino reunir a la familia, ya sea frente a la tele o en un foro. Por medio de concursos, con premios para chicos y grandes (recordarán los otorgados por Muebles Troncoso), canciones, artistas invitados y el llamado a los “cuates de provincia”, el programa logró mantenerse en el gusto del público.

-Con información de Noroeste