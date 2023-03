Xavier López, actor, comediante y leyenda de la TV para niños, muere a los 88 años

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– El actor, comediante y presentador de televisión, Xavier López, conocido por su famoso personaje de “Chabelo”, el cual acompañó todos los domingos a los televidentes mexicanos por más de 40 años, falleció este sábado a los 88 años.

Xavier López condujo el programa En Familia con Chabelo, que salió del aire en 2015 después de 48 años, y a lo largo de su trayectoria se dejó ver en cintas como Pepito y la lámpara maravillosa y Chabelo y Pepito contra los monstruos.

Generaciones de mexicanos crecieron mirando el televisor todos los domingos por la mañana. Variaban los premios, las canciones y los concursos, pero existía una certeza: cuando despertaran, “Chabelo” estaría ahí.

En mayo del año pasado y después de años de ausencia en el mundo de la televisión, Xavier López Rodríguez informó de su regreso y que volvería a interpretar a este personaje que marcó la vida de generaciones con sus shows, cuyo target principal eran principalmente los más pequeños de la familia, quienes siempre concursaban por un “increíble premio”.

Fue el mismo “Chabelo” quien dio la noticia a través de sus redes sociales, donde dijo que aparecería en la plataforma de streaming THR3 Media. Dicho trabajo, anunció, lo tenía “muy animado”.

El proyecto, del cual no se sabe en qué etapa estaba, contaba con tres partes; la primera era una serie en donde se podrá ver al personaje, pero ahora animado, que contaría con varios amigos. En este proyecto, al igual que en los demás, el hijo del actor, Xavier López Miranda, estaría involucrado.

Xavier López “Chabelo” se convirtió en 2022 en el personaje más buscado en Google, por lo que el actor agradeció a la audiencia.

Por medio de Twitter, Chabelo bromeó con el resultado: “¿Pos qué tanto buscan?”.

Asimismo, agradeció a los “cuates” por la preferencia. “¡¡Gracias cuates!!”.

Aunado a ello, usuarios de la red social reaccionaron al respecto:

“Te quiero, Cuate. Saludos, cuídate mucho por favor”, “Soy tu fan y extraño mucho”, “Eres el mejor cuate del mundo mundial”, “Eres único, gracias por tanta felicidad en mi vida”, son algunos comentarios por parte de internautas.

SU LARGA TRAYECTORIA EN CINE Y TV

“Chabelo” nació el 17 de febrero de 1935, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Empezó en el mundo de los espectáculos como ayudante de producción, camarógrafo y floor manager en Televicentro. Posteriormente fue actor de teleteatros, como sustituto de actores.

Su primera actuación como “Chabelo” fue en el programa Carrusel musical del Tío Gambolín en 1952. Personificó a un niño de 12 años. El 26 de noviembre de 1967 se emitió el primer capítulo de En familia con “Chabelo”, el cual estuvo en emisión hasta el 2015.

Durante su vida como actor apareció en varias películas con diferentes actores de renombre como por ejemplo Mario Moreno “Cantinflas”, con quien tuvo una gran amistad.

“CHABELO” Y LA INMORTALIDAD

Desde que las redes son redes, existen los memes a la par, un término que se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual, que se replica a través de Internet de persona a persona, hasta alcanzar una amplia difusión.

“Son parte de la manera de ser del mexicano que apuesta por la broma cáustica sobre cosas verdaderas, así es el estilo del mexicano y como tal estoy de acuerdo, me parece una situación normal. Molestarme o enojarme me parece inútil porque eso es parte de lo que tienen las redes sociales, que son anónimas porque uno no sabe realmente de dónde vienen y no vale la pena molestarse, hay que tomarlas como vienen”, dijo “Chabelo” en 2013 en entrevista con la agencia Notimex.