Trump considera “inconcebible” que Biden quiera reelegirse tras Presidencia “fallida”

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS).- El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que tras una Presidencia “calamitosa y fallida” es “casi inconcebible” que su sucesor, Joe Biden, quiera seguir otros cuatros años más en la Casa Blanca, por lo que ha pedido el apoyo de los ciudadanos para hacer frente a los actuales desafíos de Estados Unidos e incluso “prevenir la Tercera Guerra Mundial”.

Para Trump, que ha publicado un comunicado antes del anuncio formal de Biden sobre su candidatura a la reelección, el dirigente demócrata es “el Presidente más corrupto” de la historia de Estados Unidos. “Podrías juntar a los cinco peores presidentes (…) y no habrían causado tanto daño como Joe Biden a nuestra nación”, ha sentenciado.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023