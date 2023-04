Estamos viendo una competencia por ver quién “zopilotea” sin ningún rigor: Villamil

El periodista y escritor Jenaro Villamil afirmó que la infodemia que se vive en México ha intoxicado incluso a los diarios que se preciaban de ser más rigurosos y se muestra así en el caso del anuncio de la enfermedad por COVID del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El también funcionario federal detalló que actualmente algunos medios de comunicación inventan historias completas a partir del adjetivo “presunto” y del pospretérito “habría”.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Los rumores y noticias falsas creadas por algunos medios de comunicación en torno a la salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador han creado una competencia por ver quién “zopilotea” sin ningún tipo de rigor, afirmó el periodista y escritor mexicano Jenaro Villamil. En México, la expresión “zopilotear” se refiere a las personas que rondan a un moribundo o a un cadáver con ánimo de sacar provecho.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) dijo que a muchos medios de comunicación les ha hecho daño la idea de querer competir en redes sociales a través de la viralización.

“Es un género nuevo que yo lo llamaría pilotaje periodístico, una competencia por ver quién zopilotea sin ningún rigor. Esto era impensable en un periódico que se pensaba riguroso y que tiene o tenía un prestigio. Yo creo que El Diario de Yucatán, como a muchos otros medios independientemente de su afiliación política o de sus simpatías, les ha hecho mucho daño esta idea de querer competir en redes sociales a través de la viralización y a través de ganar el like o la nota aunque en realidad no estén contando ninguna nota”, expuso.

Villamil detalló que actualmente a partir del adjetivo “presunto” y del pospretérito “habría”, algunos medios de comunicación “construyen lo no confirmado como confirmado”.

“Lo que se busca es armar escándalo, estridencia y, por supuesto, insistir en que el Presidente es una persona débil, que puede enfermar, es decir generar incertidumbre”, añadió el funcionario.

El pasado 23 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, por tercera vez desde el inicio de la pandemia, enfermó de COVID-19, pero aseguró que se encuentra estable. En una breve publicación también expuso que suspendía su gira por Yucatán y que se mantendría aislado por unos días.

Sin embargo, luego de este mensaje desde la cuenta de Twitter del Primer Mandatario, diversos políticos, comunicadores y activistas de oposición iniciaron una oleada de rumores donde se destacaba la gravedad de la salud del Presidente, su traslado de emergencia a la Ciudad de México e incluso una supuesta hospitalización en las alas de terapia intensiva tanto en hospitales de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina, sin precisar estos datos ni citar fuentes oficiales.

Un día después, el lunes 24 de abril, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró desde Palacio Nacional que el Presidente López Obrador no sufrió ningún desvanecimiento y que tampoco requirió un traslado de emergencia tal y como afirmaron medios de comunicación y opositores de la Cuarta Transformación en sus espacios de redes sociales.

“No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer que sí se dio”, aclaró el Secretario de Gobernación.

López Hernández informó entonces que el Primer Mandatario se encontraba aislado y bajo tratamiento médico. Asimismo adelantó que en un lapso de de días retomaría sus actividades diarias.

Ante la ola de especulaciones y rumores generadas en torno a la salud del Presidente, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (SSa) federal, informó la mañana de este martes que el estado de salud de AMLO es bueno.

El Secretario de Salud reiteró que López Obrador se encuentra bajo un constante chequeo médico y desechó la versión de que había sufrido un infarto derivado de la infección por COVID-19.

Al respecto, el Secretario de Gobernación acusó también que “hay voces que se nutren de la desinformación” para hablar de la salud del Jefe del Ejecutivo federal. Sin embargo, afirmó, “no hay nada qué ocultar”.

“Hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación, que el Presidente se está recuperando. […] Está en reposo, en plena recuperación y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente aquí”, agregó.

Sobre el tema, Jenaro Villamil reconoció en el programa de SinEmbargo al Aire que el Gobierno Federal se tardó en emitir un comunicado oficial para desmentir todos los rumores que se generaron en medios de comunicación y redes sociales pero, destacó, esto no es motivo para justificar los ataques y mentiras difundidas por algunos periodistas.

“El exceso de información aún en circunstancias tan infodémicas como las actuales siempre va a ser necesaria y lo contrario, la restricción de la información no ayuda. El ritmo y la velocidad con que la información se puede tergiversar en las redes sociales obliga a las instancias de comunicación oficial a tener una celeridad, una respuesta rápida […] Lo que no se vale es que aunque haya errores o deficiencias en la respuesta rápida los colegas justifiquemos el ataques de mentiras y de inventos diciendo ‘es que no nos están informando con la celeridad que nosotros necesitamos’ porque celeridad sí hubo, el propio Presidente dio la información”, explicó el funcionario federal.

Ante la oleada de noticias falsas que se han generado en redes sociales y medios de comunicación en torno a la salud del Presidente, Jenaro Villamil explicó que la única manera de contrarrestar estos ataques es a través de la credibilidad y paciencia.

“Las oleadas no las puedes contrarrestar más que con credibilidad y a veces la credibilidad se construye con tiempo, con paciencia, con tiempo para verificar las versiones, tampoco te puedes acelerar si no tienes una información verificada y hay una presión de las redes y la inmediatez hace que a veces uno sobrereacciones […] Esta tendencia a la infodemia no se va a frenar con comunicados por más oficiales que sean”, dijo.

Villamil expuso que la intoxicación de las redes sociales se ha normalizado en los llamados medios tradicionales, los cuales servían como un contrapeso ante la falta de rigor que hay en la Internet.

“De unos diez años a la fecha este descuido ha intoxicado a medios impresos que se preciaban de ser rigurosos, ahí tienes el caso de Reforma y El Universal, periódicos que tenían una historia de rigor periodístico y que ahora compiten con las redes sociales. La infodemia ha intoxicado incluso a los medios que se preciaban de ser más rigurosos”, planteó.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.