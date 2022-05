VIDEO: Regina Blandón rompe el silencio y revela que de niña fue víctima de abuso

AS MÉXICO

A través de una entrevista por YouTube, la actriz de La Familia P. Luche habló de nuevo sobre el tema; fue en el Día Internacional de la Mujer que Blandón habló por primera vez del abuso que sufrió por parte de un familiar.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 25 de mayo (ASMéxico).- La actriz Regina Blandón compartió que, cuando era niña, sufrió de abuso por parte de una persona cercana a su familia, y recordemos que durante el marco del Día Internacional de la Mujer, en 2021, cuando, por primera vez habló públicamente del tema. Por lo que ahora decidió dar más detalles sobre este suceso.

Fue durante una conversación con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, que la actriz de La Familia P.Luche contó cómo fue que se enfrentó a esta situación y reveló que su agresor fue uno de los trabajadores de su casa. “Estaba casado con la cocinera y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”, contó la actriz.

Regina reveló que ella no quiso decirle a nadie de su familia porque tenía miedo, hasta que decidió contárselo a uno de sus primos, quien fue el que alertó a sus padres de lo que estaba ocurriendo.

“Mi papá estuvo a punto de matar al ca%&ón y mi mamá le dijo: ‘No, porque sino vas a ir a la cárcel tú. Espérate, por favor”, agregó.

Blandón aprovechó para aconsejar a las personas que se encuentran viviendo una situación similar a compartirlo con los demás para poder sanar. “Por favor, háblenlo, porque si no, va a seguir pasando y esas heridas tardan mucho tiempo en sanar y no se las merece nadie”, expresó la artista.

Algo en lo que hizo énfasis fue en que, muchas veces, las personas minimizan este tipo de situación, por lo que es importante hablar de estos temas tan delicados y alzar la voz para que más mujeres hagan lo mismo.

“Creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Siempre somos la histérica, la loca, estás exagerando… entonces cuando se trata de un abuso cuando el tío, el abuelo o la persona que trabaja en la casa comete cosas así luego es: ‘No seas exagerada’ y de pronto las infancias no se dan cuenta porque vivimos minimizando las violencias”, dijo Regina.

Cabe mencionar que, hace unos meses, en una entrevista con el programa De Primera Mano, la actriz compartió que, por mucho tiempo, fue un tema del que le gustaba hablar, y en la actualidad se dedica a apoyar a todas las mujeres que han sufrido lo mismo que ella.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.