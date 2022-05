El DT Javier Aguirre tiene en la mira a jugadores de la Liga Mx para el Mallorca

Durante una entrevista, “El Vasco” mencionó su interés por fichar a jugadores de la Liga Mx para reforzar al Mallorca para el próximo torneo.

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 25 de mayo (ASMéxico).- Mallorca no quiere sufrir en la siguiente campaña y por ello ya planea reforzar su plantilla. Javier Aguirre, ídolo en los últimos días en las Islas Baleares, comentó que podría contratar a futbolistas mexicanos de cara al próximo torneo.

En entrevista para Fox Sports, “El Vasco” dejó algunos nombres de jugadores de nuestro país que le interesan y que llegarían como agentes libres: “Hoy [martes], dos representantes mexicanos me mandaron nombres de futbolistas que quedan libres y podrían venir a Mallorca”.“Diría los nombres, pero no me vayan a decir ‘pinche chismoso’. Ya se los dejé a la dirección deportiva porque saldré de viaje y les dije que se pongan en contacto con los representantes porque esos jugadores me interesan”, mencionó Aguirre.

CIFRAS IRREALES

Por otro lado, Aguirre no dejó pasar la oportunidad de comentar lo sobrevalorado que es el mercado de la Liga Mx: “No es fácil llevar mexicanos porque preguntas por alguien de Chivas, Cruz Azul o Rayados, por poner ejemplos, y te dan números que no maneja el Mallorca. Por eso se voltea al mercado sudamericano por ser más accesible, o a Europa del Este”, dijo el exentrenador de Pachuca.

Cabe destacar que, el Real Madrid tiene cedido a Takefusa Kubo en el Mallorca, mismo caso que el PSG con el guardameta Sergio Rico; el portero Manolo Reina, vital para salvar el descenso, no seguirá en Mallorca.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.