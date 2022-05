“Seguridad de La Corregidora es de empresa sin registro federal”, asegura AS

AS MÉXICO

De acuerco con AS, el Grupo de Seguridad responsable del estadio La Corregidora, no existe como razón social; la prestadora del servicio es Susana Pantoja Luna, quien formaba parte del padrón estatal de seguridad, pero no aparece en el Registro Público de Comercio.

Ciudad de México, 25 de mayo (ASMéxico).- Grupo de Seguridad de Élite K9, la empresa responsable de la seguridad del Estadio Corregidora durante la trifulca del pasado 5 de marzo mientras se disputaba un partido de Liga Mx entre Querétaro y Atlas, no forma parte del Registro Federal de Comercio. Tampoco una de sus socias, Susana Pantoja Luna, quien junto a Martín Espinoza Uribe e Isabel Pantoja, también ligados a la sociedad, se halla en paradero desconocido tras los incidentes que dejaron un saldo de 26 personas lesionadas.

AS revisó el Padrón Estatal de Prestadores de Servicio de Seguridad Privada en Querétaro y encontró que Grupo de Seguridad de Élite K9 no está registrado ante las autoridades estatales bajo esa razón social; es la misma Pantoja Luna la prestadora de los servicios. En tanto el nombre de la empresa no existe, este medio comprobó que Pantoja Luna tampoco aparece en los archivos del SIGER.

El único registro disponible de G.S.E K9 es el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concedió en 2017 a Pantoja Luna por derechos de marca; no obstante, la dirección que la empresa aportó para aquel trámite (Abogados 403, El Marques) no coincide con la del Padrón (Fray Pedro de Gante, 25, interior 202, Cimatario).

Pese a las irregularidades, Gallos Blancos encargó a G.S.E K9, empresa sin acta constitutiva disponible, la seguridad del Estadio Corregidora en varios partidos de Liga Mx. Diversos vídeos demostraron que el 5 de marzo elementos de K9 permitieron el paso de barristas de Gallos Blancos a zonas del recinto donde se encontraban aficionados del Atlas. En algunos casos, personal de K9 participó en los actos de violencia, o los presenció sin intervenir en ellos.

Actualmente, G.S.E K9 está inhabilitada para prestar sus servicios. Hasta marzo de 2022, la autorización estatal le permitía tres modalidades de acción: vigilancia en inmuebles, traslado y protección de personas, y vigilancia en eventos masivos. Sin embargo, no poseía un permiso federal, ni un número de licencia de portación de armas, según describe el mismo Padrón.

La Liga Mx no contempla en su reglamento de Sanciones, Manual de Seguridad para Partidos Oficiales y Manual General de Seguridad Estadio Seguro castigos a sus clubes afiliados por irregularidades de las empresas de seguridad privada con las que pacten.

El gobierno de Querétaro renovó la autorización a K9 cuatro días antes de los incidentes en La Corregidora

La administración de Mauricio Kuri renovó la inscripción de Susana Pantoja Luna en el Padrón el 1 de marzo de 2022 (número S.S.C./S.S.P./394). Esto fue tan solo cuatro días antes de que se desatara la violencia en el Estadio Corregidora, precisamente bajo la vigilancia de K9. El permiso fue cancelado una semana después de su renovación.

AS tuvo acceso a todas las autorizaciones que el gobierno estatal concedió a Pantoja Luna; la primera data del 1 de febrero de 2019. La más reciente tenía fecha de vigencia hasta el 6 de febrero de 2023. La misma Pantoja Luna firmó acuse de recibo de cada una.

En respuesta a la solicitud de información con folio 220458522000386, todas las dependencias del Municipio de Querétaro negaron haber entablado contratos con G.S.E K9. Misma respuesta se obtuvo por parte del Poder Ejecutivo del Estado a la solicitud con folio 220456222000316.

