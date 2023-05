Hay gente de alto nivel que quiere parar la transformación en Manzanillo: Alcaldesa

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– La Alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez Martínez, advirtió que ​​aún hay gente dentro de las instituciones que siguen haciendo daño a quienes llegaron junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador “para transformar las condiciones que tenemos”.

La Alcaldesa sufrió un atentado en julio de 2019, su auto, que no estaba blindado, recibió 36 disparos. “En este caso a mí me toca una trinchera que es Manzanillo, que hemos estado resistiendo los balazos”, comentó al respecto al tiempo que expuso que ese peligro “no ha pasado”. Sobre los motivos que pudieron estar detrás de este ataque, expuso que desde que llegó al Gobierno municipal ha llevado una depuración como muestran los 200 policías que han sido removidos de sus cargos.

Aunque no sólo ha tenido que lidiar con el atentado atribuido al Cártel de Sinaloa. Recordó que después de la agresión a la que sobrevivió, enfrentó un bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, tanto de sus cuentas personales, como de las de su familia y hasta del municipio a raíz de que se le señaló de tener vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una acusación que demostró fue falsa al no encontrarle nada a ella ni a su familia.

“Hablé con Santiago, Santiago muy apenado, porque ellos ya habían bloqueado la cuentas, ellos ya había hecho una investigación de toda mi familia, y Santiago muy apenado me dijo ‘es que yo recibí una información para bloquear las cuentas de toda tu familia porque se suponía que tú y toda tu familia lavaba dinero para el Cártel de Jalisco, y le dije ‘y ¿cómo cuánto encontraste?’, muy apenado me dijo ‘no hay nada’”, compartió.

Y añadió: “Hemos estado resistiendo los balazos, insidias como ésta, porque ¿qué es lo que quería esta gente?, yo creo que se filtrara que la presidenta tenía bloqueadas las cuentas, entonces ni yendo Santiago a decir ‘resulta que no hay nada, que no lava dinero ni nada’ me iba a quitar ya el golpe político que me querían dar antes de la elección pasada, porque tiene mucho que ver eso”.