Abogado, asesino de Yrma Lydya, es ligado a generales, Obispo y hasta a García Luna

Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años que ultimó a su esposa es un restaurante de la Ciudad de México, presumía de tener como amigos a magistrados, generales y, según el columnista Francisco Rodríguez, fungió como proveedor de la Secretaría de Seguridad cuando fue dirigida por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años que asesinó a su esposa en un restaurante de la colonia Del Valle, era amante de las armas y pudo ofrecer sus servicios durante muchos años sin contar con un título debido a su cercanía con políticos y militares de alto rango, de acuerdo con personas que lo conocían.

Incluso la noche del jueves cuando le disparó tres veces a su esposa, la cantante Yrma Lydya Gamboa, intentó utilizar sus influencias y ofreció dinero a la Policía Bancaria para que lo dejaran marchar, según contó un testigo a El Universal.

El mismo diario destaca, citando al columnista Francisco Rodríguez, que el abogado fungió como proveedor de la Secretaría de Seguridad cuando fue dirigida por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Jesús "H" de 79 años, mató esta noche a su esposa con tres disparos de arma de fuego, en el restaurante Suntory, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, informa la @SSC_CDMX pic.twitter.com/5T2Gkv2Fcw — Gaspar Vela (@gasparvela) June 24, 2022

También se le relacionó con el empresario y político Fidel Kuri, de quien era operador político, y fue abogado del fallecido Obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, acusado de fraude en 2011.

De acuerdo con el diario Reforma, que cita a personas que lo conocen, Hernández se ostenta como amigo de generales del Ejército, como Audomaro Martínez, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y magistrados como Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La revista Proceso, por su parte, menciona que al abogado le gustaba portar un arma de fuego bañada en oro y gozaba de presumir la protección recibida en el Gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con Gonzalo Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, quien estuvo injustamente presa acusada de matar a Federico, hermano de Alejandro Gertz Manero, el feminicida es muy amigo del Fiscal General de la República y del subprocurador Juan Ramos.

“¿Qué le sabrá Jesús Hernández Alcocer, el asesino del Suntory a Gertz Manero y a Juan Ramos? Su amistad es añeja, así como el odio, la perversidad y la demencia del fiscal. México está fracturado”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué le sabrá Jesús Hernández Alcocer, el asesino del Suntory a Gertz Manero y a Juan Ramos? Su amistad es añeja, así como el odio, la perversidad y la demencia del fiscal. México está fracturado. Liberemos al país 🇲🇽 https://t.co/KvGrYMUOui — Gonzalo Castillo Cuevas #AlejandraCuevasLibre (@gcastillocuevas) June 24, 2022

En una entrevista para el diario español El País, la cantante Dulce, quien era compañera de show de Yrma Lydya, relata que Jesús Hernández “se sentía poderoso” y presumía de sus contactos.

“Decía siempre que tenía muchos contactos en el mundo judicial, que cualquier problema que yo tuviera se lo hiciera saber, que él lo arreglaba. Y decía que a Yrma, si él moría, la dejaría bien situada económicamente, igual que a los hijos, ya grandes, que él tenia”, dijo la cantante al diario.

GUSTABA DE USAR ARMAS Y LITIGÓ SIN TENER TÍTULO

De acuerdo con el diario Reforma, Jesús Hernández Alcocer era un amante de las armas, su favorita era una pistola escuadra calibre .380 chapada en oro.

Los abogados que lo conocen contaron al diario que cuando quería arreglar un asunto lo primero que hacía era poner su pistola en la mesa, en lugar de su cédula profesional, lo que intimidaba a las personas y por eso era temido como un gángster.

El abogado, quien según medios no ha querido declarar por el homicidio de Yrma Lydya, usó una de sus armas para disparar tres veces contra su esposa. No obstante, la pistola no fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que se investiga su paradero.

Refirieron que, aunque sí fue decomisada un arma, no se trataba de la utilizada para cometer el feminicidio, por lo que las diligencias para su localización se mantenían ayer, incluso en el domicilio del abogado, en Jardines del Pedregal.

Las autoridades investigan una discusión sobre divorcio como móvil del feminicidio.

Conocidos del abogado dijeron al diario Reforma que siempre usaba tirantes y una perla en la corbata, portaba en la cintura su escuadra chapada en oro y tenía afecto a los vehículos Mercedes y BMW, como el carro deportivo en el que últimamente se le veía, un BMW i8 Protonic Froze, modelo 2017, con valor de 1.8 millones de pesos.

El diario revela que, según el registro de su cédula profesional, apenas en 2017 el presunto homicida se tituló como licenciado en derecho por la Universidad del Distrito Federal, aunque para entonces ya llevaba décadas implicado en la gestión de asuntos jurídicos.

MALTRATABA A SU ESPOSA

Yrma Lydya inició hace más de una década su carrera como cantante y participó en por lo menos 10 telenovelas y seis obras de teatro. Recibió el Premio Nacional de Cultura otorgado por el Senado y un Doctorado Honoris Causa de la Cámara de Diputados por sus aportes a la cultura.

La cantante Dulce la recuerda como una joven talentosa, pero muy dependiente de su esposo, quien la protegía en exceso. “Era como un parajito en una jaula de la que quizá quería salir, pero no podía, porque él era el que la apoyaba, el que la ayudaba, era muy dependiente de él”, dijo al diario El País.

Según la cantante, tres guardaespaldas seguían constantemente a la joven, los que él había dispuesto, por lo que Dulce descartó que ella pudiera tener algún otro romance.

El medio La-Lista, en una nota publicada por la periodista Ariadna Lobo, destacó que Yrma Lydya había denunciado a su esposo por agredirla y golpearla con un arma en diciembre de 2021, pero las autoridades cerraron la investigación luego de que ella le otorgara el perdón.

La-Lista, que tuvo acceso a la carpeta de investigación con número CI-FIAO/UAT-AO-4/UI-1S/D/02254/12-2021, reportó que se abrió el 20 de diciembre de 2021 en la Coordinación Territorial de Álvaro Obregón de la Ciudad de México por el delito de violencia familiar.

El asesinato de la cantante, de tan solo 21 años, generó numerosas reacciones en el medio artístico local y entre sus seguidores.