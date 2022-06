Más de 30 senadores Demócratas le piden a Biden proteger el acceso al aborto en EU

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) – Un grupo de senadores Demócratas han pedido este sábado al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tome medidas para proteger el acceso a la interrupción del embarazo en todo el país, como consecuencia de la derogación del aborto por parte del Tribunal Supremo.

La petición de los senadores es directa: “No hay tiempo que perder”. Los políticos han hecho hincapié en que “casi la mitad de los estados” ya tienen leyes para prohibir o restringir severamente el aborto, desde la derogación del Supremo, mientras que “al menos una docena” se reunirán en los próximos días para promulgar dichas legislaciones.

With your vote, you can act. You can have the final word. This is not over. pic.twitter.com/oFNyakELLz

— Joe Biden (@JoeBiden) June 25, 2022