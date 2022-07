VIDEO: “Me robaron todo mi dinero”. Actriz Verónica Bravo acusa a BBVA de deslindarse

La intérprete de la “teniente Ramírez” expuso cómo BBVA Bancomer no le ayudó a recuperar sus ahorros luego de que le robaran su celular.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- A finales de junio, la actriz Verónica Bravo, conocida comediante de Backdoor, sufrió el robo de su celular, explicó a través de un video compartido en Twitter, donde relató cómo los ladrones ingresaron a su aplicación de BBVA Bancomer y accedieron a todos sus ahorros.

De acuerdo con la intérprete de la “teniente Ramírez”, sólo le fue usurpado su celular: “no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera”, especificó.

“Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA”, dijo.

Bravo explicó que, aunque contactó al banco, se negaron a darle apoyo o brindarle alguna solución.

Oigans, échenle ojo al vídeo de Verónica. pic.twitter.com/fcqadZxoe3 — Ricardo (@ricardorodzzz) July 24, 2022

“Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo”, expuso.

El pasado 14 de julio, la actriz habría denunciado en la misma red social el hurto de su celular y el robo de su dinero, e indicó que ya había reclamado al banco, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Fiscalía el hecho, sin recibir una respuesta satisfactoria.

“@BBVARe_mx Hola. Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la Fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, escribió, y señaló que si no remediaban su situación, pediría apoyo a los usuarios de redes sociales.

Gracias a la vida, tengo mucha gente que me apoya. Si no se hacen responsables y me regresan el dinero, pediré a mi gente que se pronuncie en las redes. — veronica bravo (@veronicabravo18) July 14, 2022

“Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos”, comentó la actriz en el video que circula en Internet.

Bravo aseguró que subió el video “para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar, pero no es nada segura; y no sólo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice ‘cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada'”.