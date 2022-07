Actor de cine para adultos relata su experiencia tras contagiarse de viruela del mono

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo/Europa Press).– El actor de películas para adultos, Silver Steele, compartió que contrajo la viruela del mono.

Por medio de Twitter, el actor del cine para adultos relató su experiencia y cómo le ha afectado dicha enfermedad, pues pensó que su caso “era leve”.

..randomly on my body albeit smaller ones that will stay small (hopefully) as my antibody count climbs. The pain I've been experiencing keeps my eyes full of tears and my keeps my light dimmed. I wouldn't wish this on my worst enemy…2/3 pic.twitter.com/sAZqgfAmXY

— SilverSteele – SHARE MY STORY #monkeypox (@TheSilverSteele) July 24, 2022