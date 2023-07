¿Dónde está María Fernanda? Buscan a estudiante mexicana desaparecida en Berlín

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).–Una joven estudiante de maestría dentificada como María Fernanda Sánchez Castañeda fue reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio en el barrio de Adlershof, ubicado en el suroriente de Berlín, Alemania.

De acuerdo con la información, la joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada por sus amigos del centro educativo, asi como por sus familiares, quiénes no pudieron contactar con ella.

Sánchez Castañeda de 24 años de edad, salió de su departamento en Büchnerweg, pero nunca volvió. En redes sociales se ha comentado que lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

At this moment we need the help of social media and contacts in Berlin, Germany.

Our friend María Fernanda Sánchez has not been located since July 22nd. Please, let's make her photo and information go viral. Share with everyone you know!#MaffTeBuscamos #México #Berlin

☎️:… pic.twitter.com/G69scXsbeF

— Vanne Arriaga ☻ (@cv_arriaga) July 25, 2023