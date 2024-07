Ataque armado genera temor a equipo Sub-20 de Cuba; campeonato cambia de sede a León

Los hechos se registraron en el estacionamiento del Hotel Casa Inn, ubicado en la Avenida Torres Landa, donde los agentes esperaban la salida de los seleccionados a entrenamiento.

Celaya, 25 de julio (ZonaFranca).- Agentes de tránsito del “Grupo Roble” fueron baleados a las afueras del hotel donde resguardaban a la Selección de Cuba Sub 20.

Derivado del ataque, un agente de tránsito fue herido de gravedad y trasladado de urgencia para recibir atención médica, donde minutos más tarde se confirmó que perdió la vida.

Testigos presenciales indicaron que los agentes del “Grupo Roble”, quienes portan armas, repelieron la agresión y ocasionaron que los sujetos armados se escaparan.

Las fuertes detonaciones incluso, alertaron a las personas que realizaban su trámite de pasaporte en el conjunto comercial Veleros y buscaron un refugio dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Si bien durante la agresión ningún agente de tránsito resultó herido, el hecho causó pánico, y se enfatizó que ningún jugador de la Selección de Cuba estuvo en riesgo.

Por lo anterior, se desplegó un intenso operativo para tratar de ubicar a los agresores, sin que hasta el momento se tenga reporte de los resultados del operativo.

RESPONDE SSCC SOBRE AGRESIÓN A TRÁNSITOS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) informó sobre la agresión a elementos de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial la mañana del miércoles.

Mientras elementos de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial, se encontraban dentro de un estacionamiento, sujetos armados a bordo de motocicleta accionaron sus armas en contra de los oficiales.

De manera inmediata se solicitó el apoyo a personal de Policía Municipal, así como a personal prehospitalario quienes trasladaron a dos elementos lesionados a un hospital para recibir atención médica, lugar en donde un elemento falleció.

En estos momentos se mantiene un operativo junto con personal de Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional (GN) y Sedena para dar con el paradero de los agresores.

