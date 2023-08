Voluntad popular en Guatemala contra el golpe de estado técnico

Guatemala vivió recientemente unas de las elecciones más polémicas de su historia que derivaron en diversos intentos por parte de diferentes instituciones del país para obstruir el proceso electoral. En este marco, no se hicieron esperar los ataques a la prensa durante la cobertura de la segunda vuelta electoral entre el 19 y 21 de agosto.

Las tensiones políticas y sociales en aquel país alcanzaron su nivel máximo en junio pasado. Desde la primera vuelta celebrada el 25 de junio, sorprendió que Movimiento Semilla, de centroizquierda y cuyo candidato Bernardo Arévalo es considerado un outsider o antisistema , pasara al balotaje contra la candidata Sandra Torres.

Cabe recordar que el hoy candidato ganador de la elección es hijo del ex presidente Juan José Arévalo, primer presidente de la llamada revolución de 1944 que llevo adelante una serie de reformas sociales y que por ello fue expulsado del país ante el golpe de estado perpetrado en 1954 por Castillo Armas con auspicio de la CIA y la United Fruit Company.

El Pacto de Corruptos, conformado por élites políticas, militares y grupos criminales, se cimbró y comenzó a operar una burda estrategia para descarrilar a Semilla. Su brazo ejecutor fueron la Fiscal General Consuelo Porras y el Fiscal Especial contra la impunidad (sic) Rafel Curruchiche, quienes concentaron sus acciones en suspender la figura jurídica de Semilla para continuar en la contienda, e incluso allanaron al propio Tribunal Superior Electoral. Por su lado, Fredy Orellana, conocido juez que protagoniza casos de criminalización de actores críticos como el del periodista José Rubén Zamora, ordenó una investigación en contra de director de Registro Ciudadano por no acatar la orden de suspensión contra Semilla.

Ante esta situación se movilizó la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional para evitar un verdadero golpe de estado técnico. La consigna era y es que no van a robarle la esperanza al pueblo.

En este contexto no podemos olvidar el papel de la prensa crítica e independiente la cual se encuentra bajo asedio desde el proceso de degradación democrática iniciado por el ex presidente Jimmy Morales en 2018, pero que ha sido testimonio vivo de defensa de las libertades democráticas. Tal como la reciente Misión de Observación Internacional sobre la Libertad de Expresión constató, las condiciones de vulenerabilidad de la prensa se habían agravado en las vísperas de la jornada electoral como resultado de las estrategias reforzadas de hostigamiento, estigmatización, amenazas y criminalización

En ese marco, un conjunto de organizaciones que conforman la Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG), en coincidencia con organismos internacionales, activaron el monitoreo para observar las condiciones de las personas periodistas y comunicadoras durante la jornada electoral de la segunda vuelta, los días del 19 al 21 de agosto.

Hasta el momento se han verificado al menos 19 casos de agresión durante los tres días de monitoreo. En ese lapso se aprecio un incremento de incidentes relacionados con casos de obstaculización de acceso a la información, denegación de la fuente informativa, intimidación y delimitación de la cobertura, como se observa en el gráfico anterior. La mayor parte de los casos registrados por la RRMG son de Ciudad de Guatemala, Chimaltenango y Quetzaltenango.

Esta tendencia también fue observada durante la primera vuelta. La RRMG señaló como principales perpetradores de la agresión “a los funcionarios de las coordinaciones de los centros de votación así como agentes no reconocidos por las personas periodistas y comunicadoras”.

Lo anterior fue un botón de muestra del ambiente hostil que vive la prensa en Guatemala. Llama la atención que -tal como sucede en México- los procesos electorales registren incrementos en la violencia contra la prensa. Las elecciones son precisamente el basamento de la democracia, por lo que su cobertura resulta esencial para el interés público y el ejercicio de derechos de las personas. Pero los resabios de autoritarismo en los institutos políticos se manifiesta con mayor agudeza duarante la cobertura electoral.

En el contexto electoral particular, la resistencia ciudadana acompañada de la vibilización pública de la situación crítica lograron conjurar una ataque a la democracia. Falta un largo camino todavía para que Arévalo asuma como presidente, muchas cosas pueden pasar en el camino ante la contundente derrota del Pacto de Corruptos. La culminación cabal de todo el proceso electoral, donde la única opción es el reconocimiento de la voluntad popular, es ahora la más importante tarea de las fuerzas democráticas dentro y fuera del país.

Pero la labor no acabará ahí, hay que reconstruir las condiciones políticas, económicos y sociales socavadas por la aguda erosión democrática. El reto para el movimiento progresista en Guatemala es no subvertir la esperanza con la decepción que ha operado en muchos de nuestros países cuando llegan al poder gobiernos con fuerte raigambre popular. Para ello, un buen inicio sería profundizar el talante democrático del movimiento y no caer en caudillismos o personalismos, pero sobre todo, no incentivar la intolerancia.

Leopoldo Maldonado https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.