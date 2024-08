La protección animal: un deber constitucional

México se encuentra en un momento decisivo para la protección de los animales. La discusión de un paquete de reformas constitucionales que busca incluir a los animales en nuestra Carta Magna es un avance histórico que podría cambiar para siempre la forma en que nuestra sociedad percibe y trata a los animales.

Estas reformas, que son el resultado de años de trabajo conjunto de la sociedad civil, de iniciativas presentadas por legisladores de diversos partidos políticos y el Ejecutivo Federal, representan mucho más que un cambio legal. Constituyen un compromiso ético hacia la construcción de un México más justo y compasivo, donde el respeto por todos los animales se convierte en un principio rector.

EL SIGNIFICADO DE LAS REFORMAS PROPUESTAS

Las reformas constitucionales propuestas buscan integrar la protección animal en la educación, garantizar su cuidado y asegurar que tanto el Gobierno Federal como los estatales y locales trabajen de manera conjunta en esta materia. Estas reformas se centran en tres artículos fundamentales de la Constitución:

–Artículo 3°: Incluir la protección animal en los planes de estudio es un paso esencial para formar generaciones de ciudadanos conscientes y responsables con el bienestar de todos los seres vivos. Educar sobre la importancia de respetar y proteger a los animales desde una edad temprana es crucial para erradicar la violencia y la crueldad en nuestra sociedad. Nuestro objetivo es visibilizar el sufrimiento animal y promover un cambio en la sociedad, para que los animales sean reconocidos como seres sintientes y sean tratados de acuerdo a la dignidad que tienen.

–Artículo 4°: Este artículo propone garantizar el cuidado y protección de todos los animales, además de la prohibición de su maltrato. Reconocer constitucionalmente que todos los animales merecen una vida libre de sufrimiento es un hito que fortalecerá las leyes y políticas de bienestar animal en todo el país. Esto no sólo asegura que sean respetados, sino que también sienta las bases para una sociedad más justa, pues todas las autoridades, incluyendo a las que crean leyes y quienes resuelven denuncias, deberán actuar teniendo en cuenta a los animales.

-Artículo 73°: Otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de protección animal permitirá la creación de una normativa coherente y efectiva que abogue por la defensa de todos los animales en México. Este cambio es crucial para consolidar un marco legal que proteja a los animales de manera integral y uniforme en todo el territorio nacional.

UN LLAMADO URGENTE A LA SOCIEDAD MEXICANA

Es fundamental que todos los ciudadanos conscientes y comprometidos con la justicia apoyen estas reformas. No se trata solo de un cambio en la ley, es un paso hacia la construcción de un México más justo y libre de crueldad. Estas reformas nos permitirán avanzar hacia una sociedad en la que el respeto y la protección de los animales sean una prioridad.

Es vital que nos unamos en esta causa y exijamos a nuestros representantes que voten a favor de estas reformas. No podemos permitir que el progreso en la protección animal quede estancado; deben votarse en septiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados y después en el Senado. Además, debemos recordar que estas reformas son sólo el comienzo. Si bien representan un avance significativo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los animales en México reciban el respeto y la protección que merecen. Como he afirmado: La liberación animal no es un sueño inalcanzable, es un objetivo hacia el cual debemos avanzar paso a paso, generando cambios necesarios en nuestras vidas y en la sociedad.

LA PROTECCIÓN ANIMAL: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La aprobación de estas reformas no es solo una victoria para los animales, sino también para toda la sociedad mexicana. Al incluir la protección animal en la Constitución, estamos reconociendo que los animales son seres sintientes que merecen vivir libres de sufrimiento. Este es un principio ético fundamental que debe guiar nuestras acciones como sociedad.

El llamado es claro: debemos unirnos y exigir a nuestros representantes que aprueben estas reformas. Esta es una oportunidad única para establecer un precedente histórico en la protección animal en México. La ética de la responsabilidad nos insta a cuidar y proteger a los seres más vulnerables, incluyendo a los animales.

En un país donde la violencia y la indiferencia hacia los más vulnerables son desafíos constantes, la protección animal debe ser una prioridad.

Es nuestra responsabilidad asegurar que estos cambios se materialicen. La campaña #AnimalesALaConstitución no es solo un esfuerzo por cambiar la ley, es un llamado a la acción, un recordatorio de nuestra responsabilidad y un paso hacia un México donde la compasión y la justicia prevalezcan para todos los seres sintientes.

Este es un momento crucial para la protección animal en México. No dejemos pasar esta oportunidad de hacer historia. Alcemos nuestras voces y apoyemos estas reformas. Por un México más justo, por un México más compasivo, por un México que proteja a todos los animales.

Desde hoy podemos comenzar a crear ese México más compasivo. Te invito a conocer Love Veg México, donde encontrarás recetas sencillas con los mismos sabores y olores de los platillos que más te gustan sin crueldad animal.

Dulce Ramírez https://www.sinembargo.mx/author/dulce-ramirez