Iñaki Blanco dijo que orden de arresto por los 43 no tenía sentido; FGR desiste hoy

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- El extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien es señalado por supuestamente haber participado en la reunión donde se fraguó la llamada “verdad histórica”, había rechazado las acusaciones que apuntan hacia él. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la orden de aprehensión que había sido librada en contra del exprocurador.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Iñaki Blanco aseguró que no colaboró en ningún cónclave, pues dijo que tenía diferencias marcadas con Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y responsable directo de la investigación de Ayotzinapa, quien se encuentra en Israel a la espera de ser extraditado a México.

“Yo estoy muy tranquilo, mi proceder siempre fue apegado a derecho, no participé en ningún cónclave, no me presté a desviar la verdad de lo que ocurrió aquella fatídica noche en modo alguno. Tuvimos diferencias marcadas Tomás Zerón y tu servidor y en la parte política debe tenerse presente que el Gobierno federal llevó a cabo las acciones necesarias para propiciar la salida de Ángel Aguirre Rivero como Gobernador del estado de Guerrero”, expuso.