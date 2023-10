“Otis” golpea Guerrero con saña. Recuerda a “Manuel” en 2013, y a “Paulina” en 1997

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– El estado de Guerrero, especialmente Acapulco, ha sido sometido muchas veces a la violencia destructiva de los huracanes, como ahora con “Otis”: Hace diez años, el 15 de septiembre de 2013, “Manuel” y antes, el 9 de octubre de 1997, “Paulina”, tuvieron efectos devastadores para la entidad, incluidos cientos de personas fallecidas.

En ambos casos, ante la devastación, los presidentes de la República fueron a visitar a los damnificados: Enrique Peña Nieto visitó Acapulco, el 16 de septiembre, un día después del desastre que dejó destrucción de viviendas y más de 40 mil turistas varados.

The explosive intensification of #Otis from Tropical Storm to Category 5 Hurricane in only a few hours, followed by a devastating landfall near #Acapulco, Mexico. pic.twitter.com/fA3xtRYpGK

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 25, 2023