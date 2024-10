ENTREVISTA ¬ Al hablar de videojuegos casi no pensamos en mujeres gamers: LinGames

LinGames, La primera mexicana Gamer en lanzar un libro en Penguin Random House, habló con SinEmbargo sobre esta obra y lo que pueden esperar sus seguidores.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– “Cuando pensamos en videojuegos, casi no pensamos en mujeres gamers”, expresó la mexicana LinGames, quien acaba de lanzar un libro en Penguin Random House, una de sus historias más famosas en su canal de YouTube: Kwiis University, la cual relata la travesía de ​​Lin, una joven estudiante de la carrera de Arte y Tecnología en su primer año de universidad

“Esto es un gran logro, no solamente a nivel de que soy una mujer y juego videojuegos, y obviamente tuve la posibilidad de sacar mi libro, sino que el hecho de haber convertido esta serie que estaba basada en videos, volver la realidad a nivel físico, que ahora sería mi libro. Estoy maravillada con el libro, es mi proyecto más grande en el canal, realmente es un súper proyecto y un súper sueño haber cumplido esto realidad”, comentó LinGames en entrevista.

Mi libro ya está disponible!

y va a estar extendiéndose por toda la respublica mexicana en las próximas 3 semanas, atentos, si aún no está el libro en tu librería prueba ir la próxima semana o llamar para preguntar!

Para los que no son de méxico pueden comprarlo en la página de… pic.twitter.com/H8uhqac5H3 — Lin Games🩷☆⋆。 (@Lingames_) September 13, 2024

—¿Cuáles son las dificultades de pasar del mundo de los videojuegos, donde tienes ciertos límites y aquí la narrativa tú eres la que pone las reglas?

—La verdad es que es como muchísimo más fácil porque ahora yo soy la que pone las reglas, lo que a mí me pareció interesante fue que pasé de un juego, de Minecraft, donde son cubitos, son píxeles y ahora básicamente tengo mis dibujitos, siento que te adentras muchísimo más en la historia, puedes visualizar los personajes de otra manera y la verdad es que yo creo que ahorita lo más complicado fue transformar la historia, porque en mi canal de YouTube lo muestro desde una perspectiva más hacia al romance, en el libro de Kwiis University sí trae romance, pero yo creo que trae también demasiadas historias divertidas, sus eventos, sus proyectos.

—¿Qué representa este libro a nivel personal?

—Para mí sacar Kwiis University es a nivel personal tanto un proyecto, pero siento que a mis espectadores les encantó muchísimo ver que esa historia que habían visto por años en video ahora por fin lo pudieron sacar a la realidad en formato del libro y, además es una serie que hace cuatro años no subo, no la terminé de hecho. Entonces, ahorita en formato del libro ya la historia está completa y mis espectadores están muy contentos e incluso yo siento que para los nuevos espectadores, o los nuevos seguidores, a las nuevas personas que me conozcan a través del libro, siento que es un libro que les pueden gustar mucho, porque también refleja mucho de la personalidad de todos nuestros personajes, tanto de Lin, como de Silvio, Danny, Pancracio, Permon, todos.

—¿Cuánto tiene tu personaje de tu esencia?

—La verdad diría que mi personaje realmente tiene casi que todo. Incluso en mi canal de YouTube, siento que siempre me muestra muy yo, no finjo ser otra persona. Sí, exagero un poquito la voz, incluso, pero yo siento que mi personaje es muy yo, siempre lo describo como una versión mejorada de mí, ella es muy valiente, ha roto mucho la barrera del miedo, la zona de confort, es una persona que se esfuerza muchísimo.

—¿Este camino a la Universidad que tienen tus personajes, ¿tú cómo lo llevaste?

—Cuando elegí la universidad fue un poquito complicado porque la carrera que yo quería era algo relacionado a lo que estudió mi personaje, era complicado tenerla aquí en donde yo vivo, entonces, siento que lo complicado, justamente, también viene siendo escoger a lo que te vas a dedicar, algo que realmente te apasione, así como lo hizo mi personaje. Eso es un mensaje que también es muy importante dar, que las personas deberían hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. Siento que uno de los conflictos o algo que se puede asemejar mucho en el libro, es a la hora en que entra a la universidad, entras con muchos nervios de con quién te vas a relacionar, cómo te vas a relacionar con tus compañeros, pero yo siento que al final de cuentas, una vez que rompes esa barrera del miedo es más fácil.

