Qatar: Fans sin hospedaje o poco presupuesto se acoplan en campamentos en el desierto

Por Isabel Debre

Jor, Qatar, 25 de noviembre (AP).— Para algunos hinchas del futbol de otros países, el trayecto al Mundial de Qatar inicia cada mañana en un campamento en medio del desierto.

Los aficionados que encontraron los hoteles del centro de Doha llenos o fuera de su presupuesto se tuvieron que conformar con las polvorientas villas de tiendas de campaña en la localidad de Jor, sin candados y sin cerveza.

Otros simplemente buscaban una aventura. El miércoles, un DJ ambientaba el lugar con música electrónica, mientras cientos de aficionados se reunían sentados en puffs alrededor de una fogata, bebiendo refrescos y viendo una pantalla en un recinto a una hora de la capital.

“Estoy aquí por que no encontré nada más”, reconoció Haidar Haji, un ingeniero arquitectónico de 27 años de Kuwait, señalando que era un problema dirigirse cada mañana a Doha desde la villa, pero que no tenía otra opción.

Aún así, el campamento en Jor no es barato. Haji dijo que pagó 450 dólares la noche para quedarse en este improvisado refugio que las autoridades publicitaron como “el destino perfecto para una lujosa y agradable estadía”. Las tiendas de campaña están equipadas con tuberías y muebles básicos. Además, hay una alberca y un restaurante de alto nivel.

Desde el momento en el que Qatar fue elegido para organizar la Copa Mundial, surgieron dudas de si el pequeño país podría atendería la demanda de habitaciones para los cerca de 1.2 millones de aficionados que se esperaban, casi un tercio de la población del país.

El frenético programa de construcción de Qatar logró habilitar decenas de miles de habitaciones en nuevos hoteles, departamentos e incluso cruceros. Pero el alto costo obligó a algunos a aficionados a aventurarse en campamentos en el desierto y en las gigantescas villas en la periferia de Doha, incluyendo una cerca del aeropuerto con habitaciones de cartón corrugado.

Cientos de aficionados se han quejado del aislamiento y la falta de alcohol en la aldea de Jor.

“Honestamente, hay más alcohol en Teherán”, aseguró Parisa, un trabajador de la industria petrolera de Irán que no quiso dar su apellido debido a la situación política en su país.

We stayed in a World Cup fan camp in Qatar. pic.twitter.com/bO2qD2UHfu

— Emily Brooks (@emilyEBbrooks) November 20, 2022