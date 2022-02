Anonymous le declara la “ciberguerra” a Rusia y Putin; caen páginas web de Gobierno

Moscú, 26 de febrero (EFE).– El grupo de hackers Anonymous le declaró hoy la “ciberguerra” a Rusia y a su Presidente, Vladímir Putin, por invadir a Ucrania, con exigencias de que retire sus tropas de allí o hará ciberataques contra los principales sitios web del Gobierno ruso.

“El grupo Anonymous está en estado de ciberguerra contra el Gobierno ruso”, afirmaron los hackers en su cuenta de Twitter, en un mensaje que acompañaron de un vídeo y la etiqueta #Ukraine.

Desde Ucrania, el Ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, celebró hoy este pronunciamiento de Anonymous a favor de su país, que calificó de “operación especial” contra Rusia.

El grupo recordó a Putin que en 2018 hackeó el sitio web del regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, y anunció que filtró los datos del Ministerio de Defensa de Rusia, que ahora son de libre acceso.

Durante horas no funcionó este sábado la página de la agencia espacial rusa, Roscosmos y aun no funciona la del Kremlin.

Además, Anonymous amenazó a Putin con revelar lo que ha ocultado durante años y prometió que estas informaciones serían “un golpe demoledor” para el mandatario y “sus títeres corruptos”.

⚠️ Confirmed: Various #Russia government websites including the Kremlin, State Duma and Ministry of Defense are again down, with real-time network data showing impact to FSO networks consistent with previous cyberattacks. The incident comes as Russia continues to invade Ukraine. pic.twitter.com/BnCMVX8umE

— NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022