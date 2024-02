AMLO dice que desconocía denuncias de ASF ante FGR por irregularidades en la Conade

La Auditoría Superior señaló que la Conade no acreditó debidamente qué bienes y servicios contratados fueron suministrados, por lo que habría irregularidades en el ejercicio presupuestal por casi 280 millones de pesos.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió esta mañana que desconocía las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, por irregularidades en el ejercicio presupuestal por 279.6 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que no conocía la investigación, pues, según dijo, la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, es autónoma.

“Sobre la denuncia, no tenía conocimiento porque la Fiscalía [General de la República] es autónoma, pero ya me voy a enterar de qué se trata. Pero no sabía y pues todos podemos ser investigados. Ya lo estamos viendo. Nada más que tiene que haber pruebas, si no, no es más que difamación y calumnias”, dijo.

El pasado 21 de febrero, la ASF presentó dos denuncias formales en contra del organismo a cargo de Ana Gabriela Guevara, tras encontrar irregularidades en el ejercicio presupuestal de 2020, por 279.6 millones de pesos.

Luego de que la ASF reportó que las irregularidades encontradas en las auditorías 141-DS y 143-DS, correspondientes a la Cuenta Pública 2020, no fueron solventadas, presentó ambas denuncias ante la FGR.

Aunque los resultados de las auditorías fueron revelados el 20 de febrero de 2022, la ASF comunicó que la Conade, bajo la administración de Ana Gabriela Guevara, no acreditó debidamente qué bienes y servicios contratados fueron suministrados.

Uno de los casos, hallado en la auditoría 141-DS, evidencia que el organismo público no demostró que un servicio de limpieza se realizara en los términos y condiciones pactados, por un monto de 17.4 millones de pesos,

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17,404,636.49 pesos (diecisiete millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 49/100 M.N.), por haber realizado pagos por el servicio integral de limpieza a Rapax, S.A. de C.V., al amparo del contrato específico número SE-041-19, sin acreditar la instalación del sistema biométrico, que generarían los reportes que garantizarían que se realizaron los servicios de acuerdo con los trabajos específicos, los horarios establecidos y el personal requerido por turno”, se lee en el documento.

“Además, no acreditó los cursos o capacitaciones del coordinador de los servicios, ni proporcionó las documentales correspondientes a tres personas calificadas o certificadas para llevar a cabo la limpieza en laboratorios y hospitales, ni acreditó el suministro, desde el primer día que iniciaron los servicios, de los materiales para las labores de los servicios de limpieza, los cuales se proporcionarían de forma mensual y durante los cinco primeros días de cada mes”, explicó la ASF.

En esa misma revisión, la Auditoría Superior mencionó que la Conade tuvo problemas para demostrar el pago de nómina de las personas que fueron contratadas para realizar distintas actividades.

Menos aún pudo demostrar que el pago de 7.9 millones de pesos fuera destinado realmente a la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza.

“Tampoco realizó el señalamiento expreso de que los bienes o mercancías no se pudieron identificar individualmente, número y fecha del documento aduanal, conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero, importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación”, acusó.