Michoacán: Matan a Miguel Ángel Zavala, aspirante de Morena por Alcaldía de Maravatío

Este es el segundo asesinato de algún actor público en la localidad. En noviembre del año pasado fue hallado sin vida el dirigente morenista de Maravatío, Dagoberto García Rivera.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato por la Presidencia Municipal de Maravatío, en el estado de Michoacán, fue asesinado este lunes.

Reportes replicados en medios nacionales señalan que el aspirante fue abordado por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo cerca del Fraccionamiento La Huerta, cuando fue acribillado.

Testigos informaron a policías locales que fueron dos personajes quienes abrieron fuego en contra de Reyes Zavala.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Si bien hasta el momento no ha difundido un comunicado oficial, se menciona la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron a la zona para iniciar con las investigaciones pertinentes.

El diario local El Sol de Morelia señaló que Jeanette Márquez Capiz, Secretaria general de Morena en Michoacán, confirmó lo sucedido, a lo que lamentó lo ocurrido.

En octubre del año pasado, el dirigente morenista de Maravatío, Dagoberto García Rivera, fue reportado como desaparecido ante las autoridades locales, siendo localizado sin vida el 4 de noviembre.

MICHOACÁN: en los alrededores de la comunidad de Ucareo, perteneciente al municipio de Zinapécuaro, fue encontrado el cuerpo sin vida de Dagoberto García Rivera, dirigente municipal de Morena en Maravatío, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de… pic.twitter.com/g6FE8SRsS0 — Don E (@kkolosio) November 5, 2023

García Rivera fue hallado en la comunidad de Ucareo, perteneciente a Zinapécuaro, alrededor de 29 kilómetros lejos de Maravatío.