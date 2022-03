Estreno de Morbius, incluida la escena post-créditos, decepciona a la crítica

MADRID, 26 de marzo (EuropaPress).- Con las primeras impresiones de Morbius ya publicadas en redes, han llegado también los primeros detalles y comentarios sobre sus escenas post-créditos…. y la recepción tampoco es positiva. Si la película ha sido tildada de contar con “una trama confusa” y “unos efectos visuales realmente malos“, tampoco se ha librado la secuencia que puede verse durante los créditos. “Es la peor que he visto en mi vida”, señaló un periodista.

Con el estreno de la cinta protagonizada por Jared Leto cada vez más cerca, está previsto para el 1 de abril, es cada vez más complicado evitar filtraciones del filme. Las primeras proyecciones del filme no han contado con el apoyo de la crítica. Es más, ha provocado todo lo opuesto, al ser acusada de tener una trama “confusa y desordenada”.

Ese calificativo se ha trasladado también a las escenas post- créditos, que la crítica ha considerado que, incluso, rompe con la propia continuidad de la cinta. Aunque no se han revelado, exactamente, a qué se refieren con esa contradicción en la trama, sí que se ha compartido la decepción y el enfado con la secuencia en las redes sociales.

“Bueno, Morbius es tan mala como esperabas. Una trama de 2005 mezclada con un CGI visualmente confuso, que termina invitando a que te eches una siesta. Pero es que, además, dejan lo peor para el final. La película cuenta con las peores escenas post-créditos que jamás se hayan visto. Sony está fuera de sus cabales”, compartió Sab Astley en Twitter, periodista de Collider.

Well, #Morbius is about as bad as you were expecting. A 2005 plot collides with visually confusing CGI to create a bit of a snooze fest. But don't worry, they've saved the worst for last. Featuring some of the worst post credits scenes you've EVER seen, Sony are off their rocker. pic.twitter.com/TMfVpq95Tn

