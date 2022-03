Morbius, cinta protagonizada por Jared Leto, recibe sus primeras críticas

MADRID, 22 de marzo (EuropaPress).- Algunos críticos ya han tenido oportunidad de ver Morbius, y parece que la película protagonizada por Jared Leto no ha salido muy bien parada en sus primeras proyecciones. En Twitter ya se habla sobre la cinta con adjetivos como “aburrida” y “mala“.

Según recoge The Direct, el periodista especializado Brandon Matthews reveló en Twitter que ya había hablado con algunos de los expertos que han visto el filme. “He oído de varios periodistas que ya vieron la película (para los junkets [ruedas de prensa]) que es aburrida y sin calcular. No tiene consistencia, excepto que es mala. Hay algún buen momento aquí y allá, y dos o tres easter eggs, pero por lo demás, véanla cuando llegue a casa”, publicó.

A raíz de esta publicación, muchos usuarios han compartido su opinión al respecto en Twitter. “Hay rumores de que Morbius es una película bastante mala. Creo que todos ya sabíamos que eso iba a suceder”, dijo un usuario.

Heard from several journalists who've seen the film already (junket purposes) that it's boring and uncalculated. No consistency, except that it's bad. Good moment here and there, and 2-3 easter eggs, but otherwise, just watch it when it gets home. 😬 #Morbius https://t.co/MC4ydbsUus

— Brandon Matthews (@RCDiscussion) March 20, 2022