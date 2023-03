BITS | Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, carismático y diferente

En esta entrega tomaremos el papel de Cereza y conoceremos el bosque Avalon, el lugar donde habitan las hadas (malvadas) y donde se desarrollará la mayor parte de la historia. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es una gran sorpresa en todos los aspectos, un pequeño descanso y acercamiento diferente a todos los juegos que nos rodean normalmente.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- A lo largo de los años, hemos conocido al personaje de Bayonetta en su versión madura, enfrentando enemigos y siendo la heroína que salva al mundo, sin embargo -y como lo conocimos por primera vez en el título original- antes de todo esto, existía una pequeña niña de nombre Cereza que ha recorrido un largo camino hasta convertirse en la Bayonetta que conocemos y eso es lo que la historia de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, como su nombre lo dice, nos cuenta y no del camino que el héroe recorre para convertirse en lo que conocemos, en esta historia abunda mucho más la inocencia del personaje y su deseo por explorar.

En esta entrega tomaremos el papel de Cereza y conoceremos el bosque Avalon, el lugar donde habitan las hadas (malvadas) y donde se desarrollará la mayor parte de la historia, conoceremos los comienzos de Cereza con la magia y como por casualidad logra convocar un demonio llamado “Chesire”, el cual no se puede separar de su creadora y a lo largo de la historia buscarán la manera de regresarlo a su lugar de origen a través del bosque, ahí conoceremos personajes adicionales, enfrentaremos diferentes desafíos, peligros y mucho más. Una historia que en muchos sentidos nos recuerda a Alicia en el País de las Maravillas y el viaje que representa encontrase a uno mismo a través de un mundo de fantasía lleno de seres que te ayudarán o intentarán quitar del camino, combinado con un estilo artístico carismático y que encaja perfectamente con el juego, nos da una de las aventuras más diferentes dentro de la saga de Bayonetta.

A lo largo del juego siempre estaremos frente a un camino muy lineal que nos llevará prácticamente de la mano, podría parecer un poco limitado, pero después de un tiempo en la historia podemos darnos cuenta que es completamente intencional, esto no significa que no exploraremos diferentes lugares, ya que resulta bastante atractivo cada escenario que se nos presenta, en la mayoría de ellos tendremos que realizar tareas de un punto “A” a un punto “B” para poder explorarlos por completo.

En la parte de jugabilidad, tenemos el lado de la exploración, el de cumplir con tareas y con algunos acertijos que nos encontremos en el camino, nada complicado, ya que el juego siempre nos enseña qué acciones tenemos que realizar con la magia que tenemos o qué tareas tenemos que hacer.

En la parte del combate, aunque tenemos ciertos momentos de acción nunca parece que el juego nos dé la libertad por completo para esperar estar listos para el combate como podría suceder en otras entregas, aquí el peso de todos los elementos que conforman el juego es bastante nivelado. Sin embargo, al momento del combate, ya sea con la ayuda de “Chesire” o con el uso de nuestros poderes elementales de tierra, agua y fuego es bastante divertido, no obstante en algunos casos tendremos que realizar diferentes tareas a la vez y puede complicarse de más y de manera innecesaria.

Por la parte gráfica, estamos frene a un concepto que hace mucho tiempo no veíamos en algún juego, podría parecer algo infantil y tiene un poco de esa esencia dentro gracias a la temática y la presentación de nuestro protagonista, sin embargo, este mundo mágico y fantasioso no deja de sorprendernos en cada parte de la historia que avanzamos con diseños muy bien logrados, una paleta de color llena de tonos pasteles y coloridos que solo realzan la aventura y el propósito del juego de ser un pequeño viaje a la aventura y no un juego más de acción. Tal vez por el lado de los diferentes diálogos que tienen los personajes y la manera de abordar el cómo se cuenta la historia podría parecer un poco lenta y en momento excesiva, pero vuelve a recaer en el estilo de un cuento que estamos leyendo y viviendo al mismo tiempo.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es una gran sorpresa en todos los aspectos, un pequeño descanso y acercamiento diferente a todos los juegos que nos rodean normalmente, simplemente nunca está de más tomar un descanso y disfrutar de un cuento de hadas, aunque sean malvadas.

