ENTREVISTA ¬ “El control fronterizo es un negocio para EU como la guerra antidrogas”

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La política del control fronterizo entre México y Estados Unidos significa dinero para los contratistas del Gobierno estadounidense y no busca en realidad detener el flujo migratorio entre las dos naciones, planteó en entrevista la académica Guadalupe Correa-Cabrera, quien publica junto con el periodista Sergio Chapa, Un viaje a lo largo de la frontera, un texto en el que ambos indagan en la vida de 38 municipios del lado mexicano y veinticuatro condados de EU mediante mapas, ciudades clave, puntos de interés, cruces fronterizos junto con un análisis de la política local y cuestiones de seguridad.

“¿Qué significa la política de control fronterizo? Significa dinero para el Complejo Fronterizo Militar Industrial, para los contratistas del Gobierno de los Estados Unidos. No significa detener la migración, la migración no se va a detener porque hay coyotes, porque hay tráfico, como hay demanda por trabajos, igual que las drogas, hay demanda de drogas, hay corrupción, y además no estamos hablando de cárteles o de coyotes, estamos hablando de redes, de redes ilícitas que van a abastecer un mercado”, explicó Correa-Cabrera en entrevista con “Los Periodistas”.