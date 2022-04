El engaño de empresas rellenadoras de agua: 70% tiene algún grado de contaminación

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Los negocios rellenadores de agua para consumo humano han proliferado en todo el país. Actualmente existen alrededor de 24 mil de estas pequeñas rellenadoras. Muchas de las cuales anuncian que utilizan el método de ósmosis inversa para purificar el agua. Con ello, dan por sentado que el agua está purificada y es óptima para beber pero esto, ¿en verdad es cierto?

Empecemos por conocer en qué consiste la ósmosis inversa. Es un proceso de purificación por medio del cual se ejerce presión sobre el agua para que ésta pase por una membrana semipermeable que retiene partículas más grandes que dicho líquido. Sin duda es un método efectivo para eliminar impurezas, sin embargo, es una forma de filtrar más no de purificar el agua.

Si queremos hidratarnos correctamente, es necesario que el agua que bebamos contenga ciertas cantidades de minerales y sales. La gran mayoría de los negocios rellenadores de agua que utilizan la ósmosis inversa omiten adherirle dichos elementos en las cantidades justas.

Si bien el uso de la ósmosis inversa –sin una reincorporación de nutrientes– es un grave error en el que suelen caer las rellenadoras de agua, ese no es el principal problema. De acuerdo con estudios realizados por la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, AC, mejor conocida como Agua en México, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y diversos organismos estatales, el 70 por ciento del agua que venden las rellenadoras tiene algún grado de contaminación, incluso se comprobó que alrededor del 50 por ciento del agua que venden contiene bacterias que proliferan en la materia fecal, como el E.Coli, así lo que representa un factor clave para contraer enfermedades gastrointestinales.

Todo negocio rellenador de agua debe tener a la vista el resultado de un estudio hecho por Cofepris sobre la calidad del agua que vende con no más de 6 meses de vigencia. Sin embargo, la mayoría no lo ostenta. A pesar que en los últimos meses, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) y organismos estatales han clausurado cientos de estos negocios en toda la República por no cumplir las normas de sanidad o, incluso, por operar de manera clandestina en la economía informal, los esfuerzos parecen no ser suficientes, pues el porcentaje de negocios verificados es bajo y las rellenadoras siguen abriendo a diario en todo el territorio nacional.