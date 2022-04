Guterres pide desde Rusia “acabar con la guerra” en Ucrania “lo antes posible”

Madrid, 26 de abril (Europa Press).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado este martes desde Rusia “acabar con la guerra lo antes posible” e impulsar “un diálogo efectivo” para lograr una “solución pacífica” al conflicto en Ucrania, desatado el 24 de febrero por la orden de invasión del Presidente ruso, Vladímir Putin.

“Estamos extremadamente interesados en encontrar vías para crear las condiciones para un diálogo efectivo, un alto el fuego lo antes posible y una solución pacífica”, ha manifestado durante su comparecencia conjunta ante la prensa antes de su reunión, según un video publicado por el Ministerio de Exteriores ruso.

We are committed to finding ways to create the conditions for effective dialogue and the conditions for a ceasefire as soon as possible @antonioguterres says at the start of meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. pic.twitter.com/mJOlDV8wjD

