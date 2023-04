Republicano envía iniciativa contra AMLO; lo acusa de intervenir en elecciones de EU

Por Jesús García

Los Ángeles, 26 de abril (LaOpinión).- El representante republicano de Texas, Dan Crenshaw, envió una resolución a la Cámara de Representantes para condenar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de supuesta injerencia en las elecciones en Estados Unidos.

El proyecto, adelantado por Fox News, no ha sido remitido a algún comité y surge después de que el Presidente mexicano dijo, en su conferencia de prensa matutina, que pediría a los mexicanos que pueden votar en EU evitar elegir a los republicanos que proponen el envío de militares a México.

Mexico’s president threatened to interfere in U.S. elections because Republicans like me want to tackle the drug cartels head-on.@SpeakerMcCarthy should bring this resolution condemning @lopezobrador_’s threats to the House floor immediately.https://t.co/8SH9KaE4Me

— Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) April 26, 2023